Dziecko „Przekroju”

NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Ta niepozorna książeczka wyłoniła mi się nagle z chaosu bibliotecznych porządków.
Zszarzała okładka z zabawnymi rysunkami. Rok wydania: 1958. Jeszcze nie ukręcono łba popaździernikowej odwilży, ale polska szkoła grafiki lat 60. już w akcji. Bez nachalnie kolorowych zdjęć, błyszczącego papieru, wypukłych złotych liter. Tytuł: „Jak oni się mają ubierać”. Wydawnictwo Iskry. Autorzy: Jan Kamyczek i Hoff.
To poradnik o modzie, ale jak zwykle u Barbary Hoff nie o porady chodzi, to rozmowa o życiu.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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