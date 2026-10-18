Dziecko „Przekroju”

Zszarzała okładka z zabawnymi rysunkami. Rok wydania: 1958. Jeszcze nie ukręcono łba popaździernikowej odwilży, ale polska szkoła grafiki lat 60. już w akcji. Bez nachalnie kolorowych zdjęć, błyszczącego papieru, wypukłych złotych liter. Tytuł: „Jak oni się mają ubierać”. Wydawnictwo Iskry. Autorzy: Jan Kamyczek i Hoff.

To poradnik o modzie, ale jak zwykle u Barbary Hoff nie o porady chodzi, to rozmowa o życiu.