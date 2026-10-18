O szariacie i lojalkach

Jak tłumaczy, Izba mogłaby we Włoszech rozpatrywać kwestie sporne natury rodzinnej i handlowej między mieszkającymi w Italii wyznawcami Allaha zgodnie z prawem szariatu. Wskazuje przy tym, że dla władz włoskich byłaby to szansa skorzystania z regulacji prawa islamskiego, co z pewnością spotka się z uznaniem ze strony włoskich muzułmanów.