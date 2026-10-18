O szariacie i lojalkach

PIECZEŃ RZYMSKA Urodzony w Padwie adwokat Omar Vanin, którego rodzice przybyli do Włoch z Afryki Północnej, sekretarz Stowarzyszenia Włoskich Adwokatów o Korzeniach Zagranicznych, zarejestrował niedawno Włoską Islamską Izbę Arbitrażową.
Jak tłumaczy, Izba mogłaby we Włoszech rozpatrywać kwestie sporne natury rodzinnej i handlowej między mieszkającymi w Italii wyznawcami Allaha zgodnie z prawem szariatu. Wskazuje przy tym, że dla władz włoskich byłaby to szansa skorzystania z regulacji prawa islamskiego, co z pewnością spotka się z uznaniem ze strony włoskich muzułmanów.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.