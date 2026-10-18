Kumulacja na pokaz?

Na liście same rarytasy ustrojowe. Atak policji na Trybunał Konstytucyjny, szef NBP zaciągnięty przed Trybunał Stanu. Puszczane (sondujące? prawdziwe?) plotki, że można zrzucić prezydenta ze stanowiska po przejęciu Trybunału Konstytucyjnego i wszczęciu zarzutów „snusowych”. Gromadzi się tego sporo i sprawy wyglądają na coraz grubsze.

Te zapowiedzi rozłożone są w czasie, ale nie bardzo można dać wiarę, że to jakiś harmonogram budowania napięcia z rozwiązaniem w grand finale.