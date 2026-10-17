Niech żyje cesarz!

„Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie” – zapewniał niedawno Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych. „Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb”. W dochodzenie zaangażowana została policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Ochrony Państwa.

Do opinii publicznej zaczęło docierać coraz więcej informacji o zamachowcu i jego wspólnikach. Okazał się nim 66-letni mieszkaniec Wrocławia Krzysztof N., używający pseudonimu „Marek fotograf” i prowadzący na Facebooku stronę „Radykalnego Polskiego Ruchu Oporu”. Prokuratura w Warszawie postawiła mu aż dziewięć zarzutów.