Sekretne komnaty władzy ludowej
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Opinie

Sekretne komnaty władzy ludowej

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Zamek Królewski w Warszawie
Zamek Królewski w Warszawie Źródło: PAP / Piotr Nowak
DO ZOBACZENIA Mało znanym epizodem odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie w latach 70. XX w. jest to, że zamierzano urządzić w nim luksusowe apartamenty dla zagranicznych gości.

Projekt obejmował reprezentacyjne salony, marmurowe łazienki i rozbudowane zaplecze, ale na szczęście nie został zrealizowany.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Anna Zalewska
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