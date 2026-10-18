Sekretne komnaty władzy ludowej

DO ZOBACZENIA Mało znanym epizodem odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie w latach 70. XX w. jest to, że zamierzano urządzić w nim luksusowe apartamenty dla zagranicznych gości.

Projekt obejmował reprezentacyjne salony, marmurowe łazienki i rozbudowane zaplecze, ale na szczęście nie został zrealizowany.