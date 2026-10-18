Prawdziwy świat

Długo przed tym, jak Andrzej Sapkowski pokazał światu swą pisarską bezczelność w żonglowaniu motywami pożyczonymi skąd tylko chciał, Zelazny zrobił to na o wiele większą skalę i w sposób głębszy. Choć „Kroniki Amberu” zdają się po prostu przygodową opowieścią pełną fantastycznych miejsc i postaci, to stanowią zarazem bardzo ciekawą propozycję filozoficzną. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że jest to najlepsza postmodernistyczna powieść przegapiona przez badaczy postmodernizmu dlatego, że skoro wygląda jak produkowana masowo fantastyka, to nie może być niczym więcej. Otóż jest.

W centrum uniwersum Zelaznego znajduje się Amber: królestwo, miasto i zarazem jedyny prawdziwy byt.