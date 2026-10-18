Premier Węgier: Zełenski poprosił Polskę i sąsiadów o zgodę

Magyar przekazał w rozmowie z prywatną stacją telewizyjną RTL, że ukraiński prezydent poruszył tę kwestię podczas piątkowego spotkania dwustronnego. Zełenski miał wskazać na możliwość transportowania kukurydzy do Europy Zachodniej w zaplombowanych wagonach kolejowych.

– Dopóki zboże będzie jedynie przejeżdżać przez nasz kraj, nie będzie przeszkód – powiedział Magyar, cytowany przez agencję prasową Reuters.

Ukraina prosi Polskę i sąsiadów o zgodę na tranzyt zboża. Węgry nie będą blokować przewozów

Według węgierskiego premiera Zełenski poprosił o zgodę na tranzyt wszystkie sąsiednie państwa, podobnie jak na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. Wówczas poszukiwano alternatywnych dróg eksportu ukraińskich produktów rolnych, gdy rosyjskie działania wojenne poważnie ograniczyły możliwość transportu przez Morze Czarne.

Ukraina należy do największych światowych producentów pszenicy, kukurydzy i nasion słonecznika. Około 90 proc. eksportu tych produktów odbywa się drogą morską przez Morze Czarne. Rosyjskie ataki na ukraińskie porty niemal wstrzymały obecnie eksport produktów rolnych z tego regionu, co zmusza Kijów do poszukiwania alternatywnych tras.

Przewóz zboża przez państwa sąsiadujące z Ukrainą mógłby ułatwić dostawy na rynki europejskie i ograniczyć skutki zakłóceń w transporcie morskim. Rozwiązanie to nawiązywałoby do mechanizmów tranzytowych wykorzystywanych w pierwszych miesiącach wojny.

Magyar i Zełenski spotkali się w Brukseli

Deklaracja Magyara wpisuje się w próbę poprawy stosunków między Budapesztem a Kijowem. W piątek (16 października) premier Węgier i prezydent Ukrainy podczas ich pierwszego spotkania w Brukseli uzgodnili podjęcie działań na rzecz odbudowy relacji dwustronnych.

Magyar przyjął mniej konfrontacyjne stanowisko wobec Ukrainy niż jego poprzednik Viktor Orban, który wielokrotnie sprzeciwiał się części inicjatyw unijnych dotyczących wsparcia dla Kijowa.

Jednocześnie Magyar podtrzymuje, że Węgry nie będą dostarczać Ukrainie uzbrojenia. Domaga się również postępów w sprawie praw mniejszości węgierskiej mieszkającej na terytorium Ukrainy. Podczas rozmów z Zełenskim zapewnił jednak o solidarności z Ukrainą w obliczu rosyjskiej agresji.

Planowany tranzyt ziarna może mieć znaczenie również w kontekście sytuacji na unijnym rynku zbóż. Pod koniec sierpnia Komisja Europejska prognozowała, że tegoroczne zbiory kukurydzy w Unii Europejskiej wyniosą 50,1 mln ton, czyli około jednej piątej mniej niż średnia z poprzednich trzech lat. Byłby to najniższy wynik od niemal dwóch dekad.

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