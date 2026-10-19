Żurek ma zająć się Republiką? Kierwiński złożył zawiadomienia na "niejakiego Sakiewicza"

Szef MSWiA wyraził również nadzieję, że sprawą osobiście zajmie się prokurator generalny Waldemar Żurek.

Kierwiński: Złożyłem zawiadomienia na Republikę i Sakiewicza

Marcin Kierwiński w rozmowie na antenie Polsat News po raz kolejny w ostatnich dniach zaatakował Telewizję Republika. Minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że złożył zawiadomienia do prokuratury w związku z wypowiedziami, które pojawiły się na antenie stacji po interwencji policji w budynku przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie.

– Ja dziś osobiście, tak jak deklarowałem, złożyłem zawiadomienia do prokuratury na pewną przybudówkę PiS-u, która nazywa się Telewizją Republika, choć nie ma nic wspólnego z telewizją, jest tylko i wyłącznie radiowęzłem PiS-u, na niejakiego Sakiewicza, na redaktorów za te paski [...] które były przejawem chamstwa, buty i arogancji wobec polskich funkcjonariuszy – powiedział Kierwiński. Minister odniósł się w ten sposób do materiałów emitowanych przez Republikę po zatrzymaniu głośnym zatrzymaniu Piotra W., które miało miejsce w ostatni piątek.

Minister chce osobistego nadzoru prokuratora generalnego

Kierwiński zapowiedział, że zawiadomienia do prokuratury będzie kierować również policja. Wyraził przy tym oczekiwanie, że sprawy zostaną objęte szczególnym nadzorem. – Wszyscy widzieliśmy te paski, w jaki sposób nazywani byli policjanci [...]. Policja także na wszystkich tych, którzy uważają, że są bezkarni, złoży zawiadomienia do prokuratury, liczę tylko, że tymi sprawami osobiście zajmie się Prokurator Generalny, że obejmie je szczególnym nadzorem – stwierdził szef MSWiA.

To kolejna wypowiedź Kierwińskiego wymierzona w Republikę. Już 16 października minister zapowiadał konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za komentarze dotyczące policjantów. "TV Republika wulgarnie obraża polskich policjantów. Nie zostawimy tego prymitywnego chamstwa bez odpowiedzi. Każdy, kto atakuje polski mundur, będzie ponosił tego konsekwencje. Policjanci to ludzie honoru. A to pojęcie jest biegunowo odległe od ekipy Sakiewicza" – napisał wówczas na platformie X.

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