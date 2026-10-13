Kremlowski publicysta triumfalnie pisze o zbliżeniu Waszyngtonu z Moskwą. A także o tym, ile na tym wszystkim traci Kijów. Po tym, jak Trump poczynił „krystalicznie przejrzyste aluzje pod adresem Zełenskiego”, w myśl których to właśnie Zełenski jest głównym hamulcem pokoju, „kijowska szajka ze swoimi europartnerami włączyła na pełną moc silnik antykryzysowy, tyle że zapomniała przeczytać instrukcję”. Od tych barwnych porównań zaczyna Kiriłł Strielnikow swój felieton na łamach portalu kremlowskiej agencji informacyjnej.