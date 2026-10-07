O koniach prezydenta i Niemcach drażniących rosyjskiego niedźwiedzia

"Gazeta Wyborcza" napisała, że Karol Nawrocki, jego żona i córka mają do dyspozycji trzy konie, które znajdują się w prezydenckim ośrodku w Promniku, około 100 km na wschód od Warszawy. Publikacja wywołała oburzenie niektórych celebrytów i dziennikarzy. Część mediów zaczęło pisać o tej sprawie z takim zaangażowaniem, jakby dotyczyła czegokolwiek istotnego związanego z polityką państwa. Poruszenie było również w samym obozie rządzącym. Premier Donald Tusk zamieścił w serwisie X archiwalne zdjęcie z konnej przejażdżki i napisał: "Jeździłem słabo, ale za swoje".