Cejrowski: Floryda pozwała Pfizera za Covid. Lisicki: W Polsce prześladują niepokornych lekarzy

Floryda pozywa firmę Pfizer za reklamowanie szczepionki przeciwko COVID-19 jako bezpiecznej, przy jednoczesnym ukrywaniu związanego z nią ryzyka. Prokurator generalny Florydy James Uthmeier powiedział: – Tygodnie temu dowiedzieliśmy się, że Fauci i zespół biomedyczny wiedzieli, że szczepionki przeciwko COVID-19 są niebezpieczne, ale ukrywali to przed nami. Podczas gdy śledztwo trwa, dziś pozwaliśmy firmę Pfizer za oszukańcze reklamowanie swoich produktów jako bezpiecznych i zarabianie na nich miliardów dolarów, podczas gdy kobiety w ciąży poroniły, a u nastolatków dochodziło do zawałów serca.

Stan Floryda twierdzi, że koncern medyczny najpierw zarobił ponad 80 miliardów dolarów na sprzedaży szczepionek, a następnie podniósł cenę jednej dawki z 30 do 110 dolarów, a w 2023 roku do 130 dolarów. Stan pozwał Pfizera na podstawie stanowej ustawy o ochronie konsumentów. W pozwie domaga się m.in. zaprzestania zarzucanych praktyk, nałożenia grzywny w wysokości 10 000 dolarów za każde naruszenie oraz zwrotu uzyskanych zysków.