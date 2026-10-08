Lisicki: Jak Hindusi mają pokonać Brauna. Ziemkiewicz: Polityka podrzucania śmierdzącego jaja

W zeszłym tygodniu PRZEkanał opublikował materiał dotyczący kontaktów lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna z Hindusami. "Na PRZEkanale ujawniamy taśmy zarejestrowane w kwietniu tego roku, na których politycy Konfederacji Korony Polskiej omawiają szczegóły szczytu Polska-Azja. Poważne wątpliwości wyraża prof. Jacek Janowski z Politechniki Warszawskiej, który obawia się – tu cytat – że Grzegorz Braun »ściąga Hindusów do Polski«" – podano.