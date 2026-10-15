Festiwal "Niepokalana" zrezygnował z filmu o abp. Lefebvre. W tle spór o Bractwo św. Piusa X

Film Anny Kreczmer i Antoniego Wojtkowiaka miał premierę kinową w grudniu 2025 r. Realizacja dokumentu była efektem kilkuletniej pracy. Produkcja przedstawia życie i nauczanie abp. Marcela Lefebvre'a, a także działalność założonego przez niego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce. Ekipa filmowa odwiedziła również seminaria w Niemczech i Szwajcarii.

Twórcy przyznali, że napotkali trudności z dystrybucją, a niektóre kina odmówiły wyświetlania filmu. Ich zdaniem kontrowersje wokół francuskiego hierarchy wynikają z jego bezkompromisowej krytyki zmian w Kościele katolickim po Soborze Watykańskim II. Uważają również, że postać Lefebvre'a jest pomijana w seminariach duchownych, ponieważ jego poglądy stawiają pod znakiem zapytania część posoborowych reform.





Dokument trafił na platformę Amazon Prime Video, a także do sprzedaży na DVD. Twórcy pracują nad angielską wersją filmu, która ma ułatwić jego dystrybucję poza Polską.

Jak poinformowali, produkcja przeszła weryfikację formalną i została dopuszczona do kolejnego etapu konkursu 40. edycji festiwalu "Niepokalana". Później organizatorzy wycofali jednak film z dalszego postępowania.

Film o abp. Lefebvre wycofany z festiwalu "Niepokalana". Jest stanowisko organizatorów

W oficjalnym stanowisku przewodniczący komitetu organizacyjnego i rzecznik prasowy festiwalu uzasadnił tę decyzję wiernością Stolicy Apostolskiej. Wskazał, że skoro papież Leon XIV uznaje Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X i związane z nim osoby za trwające w schizmie, festiwal katolicki organizowany pod patronatem Dykasterii ds. Kultury i Edukacji oraz Konferencji Episkopatu Polski nie może postąpić inaczej. Dodał, że organizatorzy nie zamierzają przedstawiać kolejnych oficjalnych wyjaśnień.

Twórcy odrzucili tę argumentację. Oświadczyli, że przedstawianie historii sporów w Kościele oraz podejmowanie trudnych tematów należy do ich obowiązków dziennikarskich. Podtrzymali zarzut, że decyzja o wycofaniu filmu wynikała z obawy przed reakcją KEP.

W przytoczonej przez twórców odpowiedzi redakcja poznańskiego "Przewodnika Katolickiego" poinformowała, że na łamach tygodnika należącego do archidiecezji poznańskiej nie ma miejsca na promocję filmu. Dodała, że przygotowanie obszernej analizy krytycznej wymagałoby wiele miejsca i raczej nie przyniosłoby korzyści ani redakcji, ani autorom dokumentu.





Założyciel Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X

Abp Marcel Lefebvre (1905-1991) był francuskim arcybiskupem, który sprzeciwił się niektórym reformom Soboru Watykańskiego II. W 1970 r. założył Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. W 1988 r. bez zgody papieża wyświęcił czterech biskupów, co doprowadziło do nałożenia na niego ekskomuniki. Spór o dziedzictwo hierarchy i status bractwa pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień w relacjach środowisk tradycjonalistycznych z Watykanem.

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