Na próżno, czyli Kamila Baranowska o celebrytach

No bo każda przecież po prostu zazdrości jej fantastycznego życia celebryckiego! Każda jedna! – Jak czytam niektóre komentarze od kobiet, nawet te najbardziej obraźliwe w moim kierunku, to ja naprawdę mam taki odruch, żeby wziąć tę dziewczynę i ją po ludzku przytulić, bo ja sobie wyobrażam, jak ona się szarpie. Jak ona siedzi sama gdzieś, z dzieckiem, mąż jej nie pomaga, nie ma perspektyw, nie ma prawa jazdy, a do najbliższego przystanku ma tyle i tyle – stwierdziła. Zapomniała dodać, że na pewno nie myje też zębów. Klasizm to się, droga postępowa pani Rozenek, nazywa.