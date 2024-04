Podała skandaliczną plotkę o księdzu. Dostała nowy program w TVP Info

Niedawno do mediów publicznych dołączyła dziennikarka "Gazety Wyborczej" – Justyna Dobrosz-Oracz. Pierwszy raz na antenie TVP Info pojawiła się na początku lutego. Prowadzi rozmowy z politykami w programie "Gość poranka", emitowanym od poniedziałku do piątku o godz. 7.15 i 8.15.

Niedawno dziennikarka rozpowszechniła w mediach społecznościowych szkalujące pogłoski na temat ks. Michała Olszewskiego. "Akcja prokuratury w sprawie wykorzystania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości (100 mln złotych). Według moich nieoficjalnych informacji jedną z osób, duchownego zatrzymano nie w klasztorze a w hotelu. Przebywał tam w towarzystwie kobiety" – napisała na Facebooku. Szybo okazało się, iż opisywana kobieta... nie istniała. Podobnie nieprawdziwym jest to, że księdza zatrzymano w hotelu.

Justyna Dobrosz-Oracz dostanie nowy program w TVP Info. Wymowny tytuł

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w sieci nie odbiło się jednak na życiu zawodowym Justyny Dobrosz-Oracz. Wręcz przeciwnie, dziennikarka dostała nowy format w TVP Info.

Program o wymownym tytule – "Bez trybu" będzie emitowany w TVP Info co środę od godziny 20.15 i potrwa około 30 minut. To autorski pomysł byłej pracownicy "Wyborczej". Pierwszy odcinek zobaczymy już dziś wieczorem.

"Zastanawiasz się, co ukrywają politycy, kto kręci, co dzieje się za kulisami? Ten program jest dla Ciebie. Pytania bez cenzury, a odpowiedzi bez lania wody. Będziemy przypominać politykom, co mówili i robili. Pokazywać wpadki. Ale przede wszystkim wyjaśniać, by nikt nas nie wpuszczał w maliny. Nazywam się Justyna Dobrosz-Oracz i właśnie wracam do Sejmu. Bez trybu" –reklamuje swój program nowa gwiazda TVP Info.

"Przewodnikami po rzeczywistości będą sprawozdawcy parlamentarni, eksperci. Politycy w krótkich wejściach – z odpowiedzią na konkretne pytanie. Nie gadające głowy – takich programów jest za dużo. Ma być kino akcji" – dodaje.

"Według moich nieoficjalnych informacji do PE wystartują ministrowie: Bartłomiej Sienkiewicz, Marcin Kierwiński, Borys Budka. Platforma chce mieć najsilniejsze listy z możliwych. Na listach znajdzie się też Hanna Gronkiewcz-Waltz. Więcej w programie" – zachęca w mediach społecznościowych.

