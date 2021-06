"Nie dajcie się nabrać". Popularna prezenterka wydała oświadczenie

W sieci krąży całkowicie zmyślony wywiad z Ewą Drzyzgą, prowadzącą poranny program "Dzień Dobry TVN", w którym zachwala ona tabletki, dzięki którym rzekomo schudła. We wpisie opublikowanym na Instagramie dziennikarka wymieniła nazwę produktu i przestrzegła, by absolutnie nie wierzyć tej fałszywej reklamie.

Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy wizerunek osób znanych i lubianych jest wykorzystywany przez oszustów do promocji podejrzanych preparatów na odchudzanie, które mogą zaszkodzić naszemu zdrowiu czy ryzykownych usług finansowych.

Drzyzga apeluje do fanów

"Nie wierzcie reklamie preparatu KETOMORIN. Od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych krąży całkowicie zmyślony wywiad, który sugeruje, że schudłam dzięki tym tabletkom" – wskazuje Ewa Drzyzga w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie.

"Nie kupujcie ich. NIE dajcie się nabrać na fałszywy tekst. Skoro ktoś, bez mojej zgody wykorzystuje mój wizerunek i publikuje nieprawdziwy wywiad to śmiem twierdzić, że chce wyłudzić od potencjalnych klientów pieniądze" – podkreśla związana ze stacją TVN prezenterka.

Dalej Drzyzga zaznacza: "Nie znam tego preparatu, nie wiem jak działa i czy de facto nie szkodzi zdrowiu" – wskazuje prowadząca "Dzień Dobry TVN".

Internauci wyrażają zrozumienie wobec sytuacji, w jakiej znalazła się Drzyzga. "Ewo mnie nie musisz przekonywać. Wiem,że jesteś uczciwa. Ale to przestroga dla innych, by nie dali się wciągnąć" – napisała jedna z użytkowniczej Instagrama. Ktoś inny pisze: "Dobrze ze się udało to zgłosić".

