Koniec Listy Przebojów Trójki. "Kontynuacja nie jest możliwa"

"Lista przebojów Trójki" zadebiutowała na antenie w kwietniu 1982 roku. Jej pomysłodawcą i gospodarzem był Marek Niedźwiecki. Wyemitowano 1998 wydań audycji. Ostatnie słuchacze usłyszeli 15 maja 2020 roku. Wówczas na pierwszym miejscu znalazł się utwór Kazika Staszewskiego – "Twój ból jest lepszy niż mój". Piosenka pośrednio uderzała w Jarosława Kaczyńskiego, który w czasie pierwszego lockdownu, w pandemii koronawirusa, odwiedził groby ofiar katastrofy smoleńskiej. Cmentarze były wówczas zamknięte.

Ówczesne władze uznały, że głosowanie zostało zmanipulowane i zdjęły Listę z anteny. W geście protestu z radiowej Trójki odeszło wówczas kilku dziennikarzy na czele z Niedźwieckim. Głosowanie na Listę numer 1999 nigdy nie trafiło na antenę. Program wrócił do ramówki dopiero w 2022 r. z innymi prowadzącymi.

To koniec "Listy Przebojów Trójki"

Radiowa Trójka zamierza teraz zaprezentować notowania listy numer 1999. Ma się to odbyć w środę 1 maja. Przy okazji przybliżona zostanie historia zestawienia. Program specjalny poprowadzi Mariusz Owczarek. W czwartek 2 maja Trójka zaprosi z kolei na "The Best Of LP3" – największe przeboje, piosenki rekordzistki, fani i kronikarze Listy i ich święto. Gospodarzem auycji będzie Tomasz Żąda.

"To będzie pożegnanie z "Listą Przebojów Trójki", której kontynuacja nie jest możliwa – nie mamy do tego prawa. Jej zakończenie jest częścią naszej trójkowej historii" – zapowiedziała w komunikacie prasowym Agnieszka Szydłowska, dyrektorka – redaktorka naczelna radiowej Trójki.

Autorska audycja Piotra Metza w radiowej Trójce

"Listy, która na antenie Trójki pojawiła się w roku 2022 kontynuować nie chcemy. Chcemy zacząć od początku! W piątek 3 maja o godzinie 19.00 z naszymi słuchaczkami i słuchaczami spotka się Piotr Metz. Znany dziennikarz muzyczny powraca do Trójki, by zbudować z nami "Pierwszą Trójkę – Listę Przebojów"" – dodała Szydłowska.

W zapowiadanej audycji Metza słuchacze nadal będą wskazywać swoje ulubione piosenki. Formuła poszerzy się jednak o spotkania z artystami i minikoncerty. 3 maja ukaże się wydanie zerowe. Po jego zakończeniu zostanie uruchomione głosowanie na notowanie nr 1, które będzie nadane 10 maja.

Czytaj też:

Jarosław Kuźniar z audycją w radiowej TrójceCzytaj też:

Kolejny dziennikarz "Wiadomości" TVP w TV Republika. Zaczął od migrantów