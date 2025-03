Większość Polaków popiera propozycję prezydenta. Nowy sondaż

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że Polska dołączy do amerykańskiego programu "Nuclear Sharing" i wezwał Stany Zjednoczone do przeniesienia broni jądrowej na terytorium Polski. W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "Financial Times" prezydent powiedział, że propozycja o rozmieszczeniu nad Wisłą broni atomowej została przekazana specjalnemu wysłannikowi prezydenta USA Donalda Trump gen. Keithowi Kelloggowi, który przyleciał do Warszawy w lutym.

– Granice NATO przesunęły się na wschód w 1999 r., więc 26 lat później powinno nastąpić również przesunięcie infrastruktury NATO na wschód. Dla mnie to oczywiste. Myślę, że nie tylko nadszedł czas, ale byłoby bezpieczniej, gdyby ta broń już tu była – tłumaczył Duda w rozmowie z "FT". Polski przywódca składał już podobną propozycję administracji Joe Bidena w 2022 r. Wtedy jednak została ona odrzucona. Amerykanie mieli się obawiać, że rozmieszczenie broni jądrowej w pobliżu granicy z Rosją mogłoby zostać uznane przez Kreml za wielkie zagrożenie.

Andrzej Duda zaznaczył, że decyzja należy do administracji Donalda Trumpa, ale "Rosja nawet się nie wahała, kiedy przenosiła swoją broń jądrową na Białoruś". Mińsk otrzymał głowice jądrowe w 2023 r. – Aby mieć własny potencjał nuklearny, myślę, że zajęłoby to dekady – wskazała głowa państwa polskiego.

Broń jądrowa w Polsce? Są wyniki sondażu

W sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" aż 63 proc. respondentów popiera postulat rozmieszczeniem broni jądrowej na terytorium Polski. Przeciwnego zdania jest 37 proc. uczestników badania.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-9 marca 2025 r. na próbie 1015 ankietowanych. – Sytuacja na tyle się zmieniła, że Polacy są skłonni, żeby w Polsce rozmieścić broń nuklearną. Musimy mieć w tych niespokojnych czasach parasol ochronny. Należy rozpocząć w Polsce poważną dyskusję w sprawie broni nuklearnej – skomentował wyniki badania zrealizowanego dla "SE" gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.

Czytaj też:

Polska z bronią jądrową? Sikorski uderza w DudęCzytaj też:

Broń jądrowa dla Polski? Siemoniak o słowach Dudy