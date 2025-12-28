Wróżby na 2026 r.

W RZECZY SAMEJ Czy rok 2026 będzie rokiem gwałtownych przetasowań na polskiej scenie politycznej? Jest to wielce prawdopodobne.
Jeszcze pół roku temu, a więc po zwycięstwie w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego, sytuacja wydawała się jasna. Teoretycznie największym beneficjentem sukcesu byłego prezesa IPN powinien być właśnie Jarosław Kaczyński jako ten, który wskazał, namaścił i ostatecznie doprowadził do wygranej. A jednak, co jest swoistym paradoksem, wygląda na to, że prezes może stać się ofiarą, jak to się ładnie mówi, własnego sukcesu.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
