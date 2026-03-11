Wojna z Iranem. Polacy jednoznaczni w ocenie

Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest coraz bardziej napięta. Izrael uderzył kolejnymi rakietami w Iran i Liban, a USA zniszczyły w rejonie Cieśniny Ormuz 16 jednostek. Iran odpowiedział.

Jak przekazała stacja BBC, powołując się na komunikat Centcom, amerykańska operacja "wyeliminowania" 16 irańskich statków minowych w pobliżu Cieśniny Ormuz wpisuje się we wcześniejsze zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który obwieścił atak na 10 "nieaktywnych" irańskich łodzi i zapowiadał "szybką i gwałtowną" reakcję na działania Teheranu.

Jak przekazał Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), w uderzeniu Teheranu wykorzystano m.in. rakiety balistyczne dalekiego zasięgu Chorramszahr, które miały zostać skierowane w stronę celów w Izraelu, a także w kierunku amerykańskich obiektów wojskowych i dyplomatycznych na Bliskim Wschodzie.

Polacy przeciwni wojnie

Pracownia United Surveys zapytała Polaków o ich stosunek do działań na Bliskim Wschodzie. Zdecydowana większość respondentów negatywnie ocenia ataki na Iran.

71,8 proc. ankietowanych wskazało, że nie popiera wojny USA i Izraela z Iranem (37,4 proc. "zdecydowanie nie", a 34,4 proc. "raczej nie"). Pozytywne zdanie o ma jedynie 16,8 proc. respondentów (1,5 proc. "zdecydowanie popiera", a 15,3 proc. "raczej popiera"). Zdania w tej sprawie nie ma 11,4 proc. badanych.

Najwięcej negatywnych ocen pojawiło się wśród wyborców koalicji rządzącej. W tej grupie swoją dezaprobatę wyraziło 87 proc. badanych. Z kolei wyborcy opozycji są w tej sprawie podzieleni. 37 proc. popiera działania Izraela i USA, a 48 proc. krytykuje. W grupie wyborców innych partii zdecydowanie przeważają oceny negatywne (aż 69 proc.).

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono 9 marca 2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

"Poza prawem międzynarodowym". Meloni krytykuje poczynania TrumpaCzytaj też:

Nieoficjalnie: Nowy przywódca Iranu został ranny