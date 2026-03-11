"Nie chciał Ci dać Nawrocki". Sikorski: Zaproponuję plakietki

Czołowi politycy obozu rządowego naciskają na prezydenta Karola Nawrockiego, by złożył podpis objętego mechanizmem warunkowości kredytu z Unii Europejskiej w ramach programu SAFE. Formy presji są coraz bardziej zaskakujące.

Groteskowy "szantaż" Sikorskiego. "Zaproponuję plakietki"

"Jeśli Pan Prezydent zawetuje SAFE a my go i tak zrealizujemy poprzez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, to zaproponuję aby na każdym karabinie, czołgu, dziale, dronie i antydronie umieścić plakietkę z napisem: Drogi żołnierzu Wojska Polskiego, tego nie chciał ci dać Karol Nawrocki" – napisał w środę w serwisie społecznościowym X szef MSZ Radosław Sikorski.

"Naklejajcie serduszka WOŚP" – zaproponował ministrowi poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.

"Takie zapowiedzi są po prostu niszczycielskie dla morale armii. Przecież dyskusja nie jest o tym, czy kupować, tylko za co i skąd pieniądze. Zamiast merytorycznej debaty, wicepremier grozi buntowaniem żołnierzy przeciwko Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych" – skomentował mec. Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris.

Unijny SAFE bez ustawy. Tusk: Jeśli nie będzie podpisu prezydenta

Premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych zapowiedzieli we wtorek, że rząd i tak wejdzie w Instrument unijny SAFE nawet jeśli prezydent nie podpisze im przedmiotowej ustawy. Obu politykom bardzo zależy na zaciągnięciu w imieniu Polski kredytu za pośrednictwem Unii Europejskiej.

– Uprzedziłem pana prezydenta, jeśli nie będzie tego podpisu, poszukamy takich sposobów bez ustawy, trudno, jak nie chce, żeby przynajmniej część tych pieniędzy trafiła do polskiej armii, ale ze szkodami, ze stratami – powiedział szef rządu podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Nawrockim i prezesem NBP prof. Glapińskim.

– Jeśli chodzi o nasz plan B, nie wykluczam, że już pojutrze będziemy gotowi z projektem uchwały Rady Ministrów. Oczywiście będę czekał do końca na prezydencki podpis, bo wtedy te pieniądze będzie łatwiej i szybciej wydać na polski przemysł zbrojeniowy. Jeśli jednak pojawi się weto, to na pewno tego samego dnia, kiedy się pojawi, my będziemy mogli realizować plan B, czyli uchwałą Radę Ministrów, ze stratą dla np. Straży Granicznej i na tym polega problem – powiedział premier

