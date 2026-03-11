"Byłbym zaskoczony". Poseł Konfederacji o decyzji Nawrockiego

Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy wdrażającej tzw. "Polski SAFE 0 proc". O tym, że dokument został już skierowany do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, publikując pierwszą stronę dokumentu z pieczątką Sekretariatu Marszałka Sejmu.

"Polski SAFE 0 procent" ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. Środki miałyby pochodzić m.in. z zysków Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o prawie 200 mld zł. Prezydencka inicjatywa ma zapewnić finansowanie modernizacji polskiej armii bez konieczności zaciągania kredytów i przy pełnej suwerenności decyzyjnej państwa.

Projekt Nawrockiego ws. SAFE. Płaczek: Przeciwwaga polityczna

Inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego skomentował w środę na antenie RMF24 Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego Konfederacji.

– Patrzę na ten projekt prezydenta Nawrockiego jako pewną przeciwwagę polityczną – ocenił parlamentarzysta.

– Obawiam się, że idzie walka o to, czy wojsko będzie finansowane przez pewne narzędzie finansowe, mniej czy bardziej uzależnione od Brukseli, czy będziemy udawać, że mamy jakąś alternatywę w Polsce, ale pytanie, jaka to jest alternatywa – podkreślił Grzegorz Płaczek.

Poseł Konfederacji: Byłbym zaskoczony, gdyby weta nie było

Poseł Konfederacji zapytany o to, co zrobi prezydent Karol Nawrocki ws. rządowego projektu dotyczącego SAFE, odpowiedział: "Byłbym zaskoczony, gdyby weta nie było".

– Na tę chwilę, jeśli będzie to ta sama ustawa w takiej formie, bez żadnych zmian, to nie zmienimy zdania – zaznaczył parlamentarzysta.

– Poczekajmy, co powie prof. Glapiński. (...) Potem będziemy się zastanawiać, co zrobić. Może okazać się, że znajdziemy się w sytuacji patowej, że ani jeden pomysł, ani drugi nie będzie dobrym rozwiązaniem. Wtedy być może trzeba będzie znaleźć trzecie wyjście – podkreślił Płaczek.

