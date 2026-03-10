Przełom ws. SAFE 0 proc. Jest ruch prezydenta

O tym, że dokument został już skierowany do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, publikując pierwszą stronę dokumentu z pieczątką Sekretariatu Marszałka Sejmu.

Projekt prezydenta ws. SAFE 0 proc. już w Sejmie

twitter

Taki ruch zapowiadał wcześniej szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

"Za chwilę do Sejmu trafi prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący 'Polski Safe 0%'" – napisał na platformie X, chwilę po godzinie 15., kiedy to w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem na temat tej propozycji.

Szczegóły w tej sprawie mamy poznać podczas konferencji Zbigniewa Boguckiego i Leszka Skiby, zaplanowanej na godzinę 17.00.

Unijny SAFE kontra "Polski SAFE 0 proc."

"Polski SAFE 0 procent" ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. Środki miałyby pochodzić m.in. z zysków Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o prawie 200 mld zł. Prezydencka inicjatywa ma zapewnić finansowanie modernizacji polskiej armii bez konieczności zaciągania kredytów i przy pełnej suwerenności decyzyjnej państwa.

Na biurku Karola Nawrockiego czeka jednocześnie uchwalona przez parlament ustawa wdrażająca unijny SAFE. Polska może otrzymać 43,7 mld euro na zakupy sprzętu wojskowego. Głowa państwa ma czas do 20 marca na podjęcie decyzji w tej sprawie. Przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk oświadczył, że dotarły do niego informacje, iż prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zawetować ustawę. Tych doniesień nie potwierdził rzecznik głowy państwa. Rządzący zapowiadają jednak, że bez względu na decyzję głowy państwa, unijny SAFE wejdzie w życie.

Czytaj też:

Bosak przypomina: Kredyt SAFE UE bez zgody prezydenta będzie sprzeczny z KonstytucjąCzytaj też:

Leśkiewicz ostro do Tuska: Musimy wyjaśniać premierowi porządek ustrojowyCzytaj też:

"Postać znana". Szefernaker: Miesiące mijają, a źródła Onetu i premiera takie same