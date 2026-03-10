"Chciałeś to ukryć przed prezesem?". Mentzen uderza w Czarnka

Sławomir Mentzen zwrócił się do polityka Prawa i Sprawiedliwości za pośrednictwem nagrania, które udostępnił we wtorek na swoim profilu w mediach społecznościowych. "Posłuchaj to do Ciebie" – napisał lider Konfederacji, oznaczając w swoim wpisie Przemysława Czarnka.

Mentzen do Czarnka: Ty nawet na piwo nie jesteś w stanie wyjść bez zgody Kaczyńskiego!

Jeden z wątków poruszonych przez polityka dotyczył organizowanego w czasie kampanii wyborczej "Piwa z Mentzenem". Gościem jednego z takich spotkań miał być właśnie Czarnek. Do publicznej rozmowy obu polityków jednak nie doszło. Okoliczności tamtych wydarzeń przypomniał dzisiaj właśnie Mentzen.

– Ty nawet na piwo nie jesteś w stanie wyjść bez zgody Kaczyńskiego! – zarzucił byłemu ministrowi edukacji. Mentzen podkreślił, że kiedy zaprosił Czarnka na organizowane przez siebie spotkanie, ten entuzjastycznie miał się zgodzić, wskazując że to dobry pomysł i że "warto rozmawiać". Niedługo później wybuchła jednak burza, w związku z nazwaniem przez Mentzena Kaczyńskiego "politycznym gangsterem". Fakt ten stał się powodem odwołania przez Czarnka swojego udziału w "Piwie Mentzena".

"Przemek, pokaż wreszcie ludziom, że ty jesteś chłop z jajami"

Lider Konfederacji zarzucił tu politykowi PiS, że ten nie poinformował go o tym osobiście, a za pośrednictwem mediów społecznościowych. W ten sposób, jak podkreślił, nie zachowali się nawet politycy koalicji rządzącej. Mentzen zwrócił ponadto uwagę, że Czarnek zwrócił się do niego "panie pośle", choć od dawna są na "ty".

– Co się wydarzyło? Przecież potem znowu byliśmy na "ty" – zauważył, dopytując czy chodziło o to, że chciał ukryć ten fakt przed prezesem oraz to że widzieli się kilkukrotnie i wypili ze sobą "trochę wina". – Przemek, pokaż wreszcie ludziom, że ty jesteś chłop z jajami, a nie tutaj przed prezesem musisz się chować, że z Mentzenem na wino poszedłeś i że jesteś z nim na "ty"! Jak cię ludzie mają brać na poważnie, jak ty się przed starszym panem chowasz? – podsumował.

twitterCzytaj też:

Czarnek odniósł się do krytyki z prawicy: Może jesteście jeszcze ludźmi Giertycha?Czytaj też:

Mentzen chciał zakpić z Czarnka. "Tusk to Panu podsunął?"