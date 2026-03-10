Czarnek odniósł się do krytyki z prawicy: Może jesteście jeszcze ludźmi Giertycha?

Czarnek podczas przemówienia w Iławie skrytykował polityków Konfederacji i pytał ich, czy chcą budować "czwartą drogę", by współrządzić z Donaldem Tuskiem.

– Znam tych ludzi, którzy tyle mówią o patriotyzmie, tyle mówią o suwerenności, tyle mówią o niepodległości, o polskości. Wychodzę, mówię to samo, co zawsze mówiłem, a oni zamiast atakować tych, którzy atakują polskość, niszczą niepodległość, niszczą suwerenność, chcą nas wciągnąć na siłę do strefy euro, zlikwidować polskiego złotego, zadłużyć na gigantyczne, jeszcze nam nawet nieznane środki, mówią: "nie ten jest zły, tylko Czarnek" – mówił poseł PiS.

- Skoro tak to sobie diagnozujecie, to sobie diagnozujcie. Tylko chcę was zapytać – kim jesteście? Czy może jeszcze ludźmi Giertycha sprzed wielu lat? A może jesteście dogadani z tymi z Platformy Obywatelskiej i właśnie ujawniliście się od soboty? I nie będzie żadnej prawicy, tylko będzie czwarta droga, w której chcecie uczestniczyć i rządzić z Tuskiem, żeby dalej dusić Polskę? – pytał Czarnek.

Polityk dodał, że "ufa", iż tak nie jest. Czarnek podkreślił, że potrzebna jest jedność, aby uzyskać zwycięstwo nad wrogiem, który "dusi Polskę".

Skrytykował również polityków Korony Grzegorza Brauna, którzy atakują PiS. – Nie ma co ryzykować. Tylko Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje wam na 100%, że nie będzie rządów Tuska - podkreślił.

Czarnek kandydatem PiS na premiera

Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swojego kandydata na premiera na sobotniej konwencji w hali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" przy ul. Piłsudskiego w Krakowie. Decyzję ogłosił osobiście prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W poniedziałek rano Przemysław Czarnek pojawił się przed stacją Orlenu przy ul. Srebrnej w Warszawie. Celem spotkania w tym miejscu było zwrócenie uwagi na wysokie ceny paliw, które – jak podkreślił poseł i wiceprezes PiS – sięgają już niekiedy 8 zł, a na niektórych stacjach nawet przekraczają tę kwotę. Poinformował również, że złoży projekt ustawy, który czasowo obniża podatek VAT z 23 proc. do 8 proc. i obniża akcyzę na paliwo o ok. 9-10 proc.

We wtorek na profilu Prawa i Sprawiedliwości na platformie X ukazał się spot pt. "Przebudzenie. Czas na głos Polaków!". W materiale słyszymy fragmenty przemówienia kandydata PiS na premiera. – Polską prawdziwą chcemy się zająć. Tę Polskę prawdziwą chcemy przywrócić Polakom, żeby normalny, zwykły Polak był znów podmiotem w swoim państwie i my tym zwykłym Polakom musimy pomóc, bo Polska nie jest własnością polityków, Polska jest własnością Polaków, wszystkich – mówił Czarnek.

