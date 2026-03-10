Mentzen chciał zakpić z Czarnka. "Tusk to Panu podsunął?"

Podczas sobotniej konwencji PiS w Krakowie kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek ostro skrytykował odnawialne źródła energii, które określił jako "OZE-sroze". Tymczasem europoseł PSL Krzysztof Hetman, który jest sąsiadem Czarnka, ujawnił, że ten ma na dachu swojego domu panele fotowoltaiczne. Miał je założyć, gdy w Polsce rządziło Prawo i Sprawiedliwość.

– Fotowoltaikę zamontowałem chyba pięć lat temu, kiedy w naszej gminie był program z dofinansowaniem – odniósł się do tych doniesień na antenie Radia Zet wiceprezes PiS. I zapowiedział likwidację paneli. – Codziennie myślę o tym, czy na tym dachu mi się ta fotowoltaika nie zapali, co się stanie, jak to się zepsuje. Będę demontował te panele z dachu w pewnej perspektywie, dlatego że one w ogóle nie byłyby potrzebne, gdyby energia bazowała na tym, co mamy – powiedział.

Mentzen przedstawił "piątkę Czarnka". Jest riposta

Sławomir Mentzen opublikował na platformie X grafikę, która przedstawia "piątkę Przemysława Czarnka". Znajduje się na niej pięć haseł: "kaucje sraucje", "wiatraki sraki", "eko sreko", "elektryki sryki", "panale srele".

Post polityka Konfederacji nie spodobał się Sebastianowi Kalecie z PiS. Przypomniał on zdjęcie Mentzena, który pije piwo z Rafałem Trzaskowskim i Radosławem Sikorskim. "Piątka Mentzena. Pięć piw: 1. Dla Tuska. 2. Dla Sikorskiego. 3. Dla Trzaskowskiego. 4. Dla Giertycha. 5. Dla Czarzastego" – napisał.

"Pana aktywność w opozycji to ciągłe ataki na opozycję. Tusk to Panu podsunął?" – zwrócił się do posła Konfederacji Kaleta.

"To słabe. Znów więcej ataków na Czarnka niż na Tuska. Zamiast się cieszyć, że wspólnie można coś zrobić dla Polski np. zawiesić ETS i mieć tanią energię dla rodaków to jakieś głupie memy" – skomentował europoseł PiS Patryk Jaki.

"Widzę, że piwo z Trzaskowskim i Sikorskim szumi do dzisiaj. Myślałem, że ma mocniejszą głowę. Szkoda" – ironizował inny eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński.

