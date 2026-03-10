PiS zgłosi kandydatów do TK. Stawia jednak warunek
Siedziba PiS, zdjęcie ilustracyjne
Siedziba PiS, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że Prawo i Sprawiedliwość zgłosi swoich kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Partia postawiła jednak warunek.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wyznaczył termin składania wniosków na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wnioski można składać do 11 marca do godz. 12:00. Wybór sędziów do TK nastąpi prawdopodobnie już w tym tygodniu w trakcie posiedzenia Sejmu.

Obecnie w Trybunale Konstytucyjnym jest sześć wakatów. Stan ten trwa od grudnia ubiegłego roku. W roku 2026 zwolnią się kolejne stanowiska sędziowskie. W czerwcu dobiega bowiem końca kadencja sędziego Andrzeja Zielonackiego. We wrześniu z kolei – Justyna Piskorskiego.

Sejm do tej pory cztery razy nie wybrał kandydatów zgłoszonych przez PiS. Tym razem jednak, jak już wiadomo, kluby wchodzące w skład koalicji rządzącej także mają zgłosić swoich kandydatów.

Doniesienia o tym, że rząd zmieni podejście do Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się już w październiku ubiegłego roku. Jak informował wówczas "Dziennik Gazeta Prawna", zamiast zapowiadanej reformy instytucji, obóz władzy chce ją "uzdrowić" przez obsadzenie sędziowskich wakatów. W ten sposób TK – jak stwierdziła gazeta – "ma wrócić do łask".

Bochenek: Jako PiS zgłosimy swoich kandydatów

"W związku z ogłoszonym przez Marszałka Sejmu naborem sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, jako Prawo i Sprawiedliwość zgłosimy w tej procedurze swoich kandydatów" – przekazał we wtorek za pośrednictwem platformy X rzecznik PiS Rafał Bochenek.

"Z uwagi jednak na złożony przez nas wniosek do TK o zbadanie zgodności z konstytucją zaproponowanej procedury i wnioskiem o wydanie zabezpieczenia, udział zgłoszonych przez naszą partię kandydatów w sejmowym głosowaniu uzależniamy od decyzji Trybunału" – zaznaczył.

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane

Przypomnijmy, że w przyjętej w marcu 2024 r. uchwale Sejm stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Izba uznała też, że dwie osoby obecnie orzekające w TK – Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski – nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego.

Od czasu podjęcia tej uchwały wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. Rząd twierdzi, że ogłaszanie w dziennikach urzędowych rozstrzygnięć TK w obecnym kształcie mogłoby doprowadzić do utrwalenia stanu "kryzysu praworządności".

