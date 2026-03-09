Jaki: Tymi zarzutami nastawiano kobiety i młodzież przeciwko PiS. Okazały się kłamstwem

Mainstreamowe media niemal całkowicie milczą w dwóch sprawach, o których w swoim czasie pisały na okrągło. Europoseł PiS Patryk Jaki przypomniał o jakie kwestie chodzi. Jak podkreślił, "te sprawy pozwoliły nastawić odpowiednio: kobiety i młodzież przeciwko PiS i doprowadzić do zmiany rządu w 2023 roku. Na ulicach i w szkołach napuszczono jednych Polaków na drugich".

Jaki: Salon III RP świadomie napuszczał jednych Polaków na drugich

– Ostatni tydzień przyniósł prawdę w sprawie dwóch wielkich kłamstw wokół których salon III RP świadomie napuszczał jednych Polaków na drugich. Pamiętacie ogromne protesty po śmierci pani Izabeli z Pszczyny? Powodem miał być wyrok TK w sprawie aborcji. Specjaliści wskazywali, że to kłamstwo, celowo rozpętane emocje, niszczono kościoły, aby wspierać narrację niemieckiego Tuska – mówi polityk na nagraniu zamieszczonym na X.

– W tym tygodniu zapadł prawomocny wyrok i był to oczywisty błąd lekarski. Trzech lekarzy skazano na karę bezwzględnego pozbawienia wolności oraz kilkuletnie zakazy wykonywania zawodu. Okazało się, że ta sprawa nie ma nic wspólnego z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego – powiedział w nagraniu Jaki.

Nagonka na Roszkowskiego za HiT. Przed sądem Nowacka nie udowodniła swoich oskarżeń

Druga sprawa dotyczy sporu minister edukacji ze znanym i cenionym historykiem. Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję, że minister Barbara Nowacka musi przeprosić prof. Wojciecha Roszkowskiego za swoje słowa na temat podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Minister edukacji twierdziła, że "kłamstwo było na każdej stronie podręcznika".

Nowacka ma w ciągu siedmiu dni od uprawomocnienia wyroku opublikować przeprosiny na kanale Koalicji Obywatelskiej w serwisie YouTube. Minister edukacji musi także zapłacić prof. Wojciechowi Roszkowskiemu 1,3 tys. zł tytułem kosztów procesu. Z kolei historyk musi z tego samego powodu zapłacić polityk KO 10,8 tys. zł.

– Pani minister [...] nie potrafiła wskazać kłamstwa nawet na jednej stronie. Sąd właśnie potwierdził to w swoim wyroku. Więc to nie profesor Roszkowski a układ III RP kłamał dokładnie o każdej stronie podręcznika. A na profesora, podobnie jak wcześniej na TK, uruchomiono taką nagonkę, której nie powstydziłby się sam Goebbels – powiedział Jaki. Na materiale załączył kilka wypowiedzi przedstawicieli obozu salonowego, a także przypomniał o dokonaniach profesora Roszkowskiego, który w czasach sowieckich pisał pod pseudonimem podręczniki pokazujące Polakom prawdę, a w "wolnej Polsce" został zaatakowany w tak kłamliwy sposób, że przeszedł zawał serca.

