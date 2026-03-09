Trump rozmawiał telefonicznie z Putinem. "Kilka propozycji"

Informację przekazała amerykańska agencja Reutera, powołując się na doradcę prezydenta Federacji Rosyjskiej, Jurija Uszakowa. Tematem rozmowy była między innymi kwestia konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Według Uszakowa Putin miał przedstawić Trumpowi "kilka propozycji szybkiego zakończenia wojny".

Trump rozmawiał z Putinem

Rosyjskie agencje informacyjne przekazały, że włodarz Białego Domu zadzwonił na Kreml w poniedziałek wieczorem. Politycy rozmawiali przez około godzinę w konstruktywnej, czysto biznesowej atmosferze – przekazały agencje za administracją prezydenta Rosji. Podczas rozmowy Putin miał przedstawić Trumpowi kilka propozycji na szybkie zakończenie wojny w Iranie. Rosyjskie media nie sprecyzowały jednak, czego konkretnie miały dotyczyć jego koncepcje.

Przekazano ponadto, że przywódcy Rosji i USA rozmawiali na temat wojny na Ukrainie i zawieszonych – jak podano – ze względu na konflikt w Iranie negocjacji pokojowych. Donald Trump po raz kolejny wyraził nadzieję na to, że konflikt między Rosją a Ukrainą skończy się w najbliższym czasie podpisaniem porozumienia pokojowego.

Wojna na Bliskim Wschodzie

Od 28 lutego Izrael i USA prowadzą szeroko zakrojoną operację m.in. lotniczo-rakietową przeciwko Iranowi bez użycia sił lądowych. Iran, zgodnie z zapowiedzią, przeprowadził ataki rakietowe i dronowe na Izrael oraz amerykańskie bazy wojskowe i lotniska na Bliskim Wschodzie udostępniane amerykańskiemu wojsku. Zaatakował też cele w sąsiednich państwach arabskich. Konflikt mocno wpływa na sytuację w regionie. Spowodował blokadę Cieśniny Ormuz, problemy z lotami, wzrost cen ropy naftowej.

W weekend wojsko izraelskie zbombardowało magazyny z ropą naftową w Teheranie. Na stolicą Iranu unosiły się gigantyczne kłębowiska czarnego dymu, spadł też czarny deszcz. Władze wezwały mieszkańców tej niemal 12-milionowej metropolii, by nie wychodzili z domów.

