Wyraźny zwrot na rynku ropy naftowej. Ceny spadają

Po agresji Izraela i USA na Iran i uderzeniach Islamskiej Republiki na cele w sąsiednich państwach arabskich ceny paliw zaczęły gwałtownie rosnąć. W poniedziałek rano cena za baryłkę ropy Brent dochodziła już do 119 dolarów, podczas gdy przed wojną jej cena wahała się około 70 dolarów.

Ceny ropy wciąż wysokie, ale spadają

Jednak już wieczorem Ceny ropy Brent, a także amerykańskiej ropy WTI, spadają poniżej 90 dolarów. Cena ropy WTI spada do 85 dolarów za baryłkę po tym, jak wcześniej w poniedziałek przekraczała 119 dol. Ropa Brent kosztuje wieczorem na giełdzie w Londynie 89 dolarów (rano zbliżała się do poziomu 120 dolarów).

Oczywiście ceny te są nadal znacznie wyższe od poziomów sprzed ataku amerykańsko-izraelskiego na Iran, ale sprawdzają się oceny analityków, którzy twierdzili, że nie dojdzie do dużego kryzysu w tym zakresie.

Po rozpoczęciu wojny Izraela i USA przeciwko Iranowi Cieśnina Ormuz została w praktyce wyłączona ze światowego obiegu. Ceny ropy naftowej wzrosły gwałtownie, ponieważ około 20 procent światowego zapotrzebowania na ropę naftową i około 20 procent skroplonego gazu ziemnego jest transportowane przez wspomniany szlak żeglugowy.

Cieśnina Ormuz nieczynna. Indie kupują więcej z Rosji

Branżowe media podały też w poniedziałek, że indyjska spółka Reliance Industries kupiła w bieżącym miesiącu co najmniej 6 milionów baryłek tego surowca z Federacji Rosyjskiej.

Towar załadowane na statki od 5 marca są ponadto zwolniony z wprowadzonych wcześniej amerykańskich sankcji. Ponadto rafinerie indyjskie korzystają z wysokich rabatów, które Rosja przyznała im, kiedy Zachód nałożył na sankcje gospodarcze.

Indie były największym nabywcą rosyjskiej ropy naftowej transportowanej drogą morską po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r., jednak w styczniu tego roku ich rafinerie zaczęły ograniczać zakupy pod presją i sankcjami Waszyngtonu. Teraz sytuacja ponownie może ulec zmianie.

