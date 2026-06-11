Tyle wyniesie wzrost PKB Polski. Nowa prognoza

Za 2025 r. bank szacuje 3,6 proc. wzrostu. Jednocześnie ekonomiści BŚ prognozują, że globalny wzrost spowolni w 2026 r. do 2,5 proc., w porównaniu do 2,9 proc. odnotowanych w ubiegłym roku.

Wojna ma wpływ na wzrost gospodarczy

"Konflikt na Bliskim Wschodzie może spowodować spadek tempa globalnego wzrostu gospodarczego do najniższego poziomu od początku pandemii COVID-19, w związku z wyższymi cenami energii i inflacją oraz rosnącymi kosztami finansowania" – czytamy w komunikacie.

W porównaniu do styczniowej wersji raportu, prognozy wzrostu zostały obniżone dla dwóch trzecich gospodarek. Bank Światowy szacuje, że w 2027 r. globalny wzrost gospodarczy odbije do 2,8 proc., ale pozostanie o 0,4 pkt proc. poniżej średniej z lat 2010-2019.

Słaby wzrost w gospodarkach rozwijających się zahamował postępy w doganianiu poziomu dochodów gospodarek rozwiniętych. Jak wynika z raportu, do 2028 r. gospodarki rozwijające się, z wyłączeniem Chin i Indii, będą miały za sobą niemal dekadę bez postępów w zmniejszaniu luki dochodu na mieszkańca wobec gospodarek rozwiniętych, podano także.

Spadek PKB w UE i strefie euro

PKB wyrównany sezonowo spadł o 0,2 proc. kw/kw w strefie euro i o 0,1 proc. w całej UE w I kw. 2026 r., wynika z drugiego szacunku danych urzędu statystycznego Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro zakładał wzrost o 0,1 proc. w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 0,3 proc. w I kw. w strefie euro i o 0,7 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,8 proc. wzrostu w tym ujęciu.

Z kolei ze wstępnych danych urzędu statystycznego Eurostat, opublikowanych pod koniec kwietni, wynikało, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo wzrósł o 0,1 proc. kw/kw w strefie euro i o 0,2 proc. w całej UE w I kw. 2026 r.

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