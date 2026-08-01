Tajemnica „lex szarlatan”
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Opinie
  • Jan PospieszalskiAutor:Jan Pospieszalski

Tajemnica „lex szarlatan”

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Posłowie na sali plenarnej Sejmu
Posłowie na sali plenarnej Sejmu Źródło: PAP / Leszek Szymański
#WARTO Standardy legislacyjne rządu Tuska i obecnej większości sejmowej u początku kadencji wyznaczyła afera wiatrakowa.

Przypomnijmy: ustawa o zamrożeniu cen energii zawierała kilkadziesiąt stron „wrzutki” bardzo profesjonalnie zaprojektowanych przepisów ułatwiających stawianie wiatraków i fotowoltaiki. Ustawa umożliwiała m.in. uchylenie planów zagospodarowania przestrzennego zwykłą uchwałą gminy(!) albo stawiania wiatraków w parkach krajobrazowych (!).

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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