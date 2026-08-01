Tajemnica „lex szarlatan”

#WARTO Standardy legislacyjne rządu Tuska i obecnej większości sejmowej u początku kadencji wyznaczyła afera wiatrakowa.
Przypomnijmy: ustawa o zamrożeniu cen energii zawierała kilkadziesiąt stron „wrzutki” bardzo profesjonalnie zaprojektowanych przepisów ułatwiających stawianie wiatraków i fotowoltaiki. Ustawa umożliwiała m.in. uchylenie planów zagospodarowania przestrzennego zwykłą uchwałą gminy(!) albo stawiania wiatraków w parkach krajobrazowych (!).
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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