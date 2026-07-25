Zdrowa prawda NASK

#WARTO Równolegle z procedowaniem tzw. lex szarlatan ukazuje się raport NASK o dezinformacji zdrowotnej.
Przypomnę – nowelizacja ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta gwałci konstytucyjne prawa obywateli, umożliwiając tylko decyzją administracyjną m.in. wymierzanie grzywny do 1 mln zł i ograniczanie działalności gospodarczej.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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