Kobiety zaatakowały grupę Ukraińców. Policja dokonała zatrzymania

Do bójki doszło w nocy z 12 na 13 sierpnia przed jednym z lokali w Poznaniu. Na filmie, który trafił do sieci, widać, jak dwie kobiety wdają się w awanturę z grupą mężczyzn, którzy prawdopodobnie pochodzą z Ukrainy. W trakcie wymiany zdań jedna z kobiet pluje w kierunku jednego z mężczyzn, a ten reaguje w podobny sposób. Następnie kobieta przewraca na niego parasol ogrodowy i uderza innego uczestnika zajścia w głowę.

Po pewnym czasie dołącza do niej koleżanka. Między uczestnikami dochodzi do szarpaniny, a jedna z kobiet zaczyna niszczyć ogródek należący do lokalu, rzucając znajdującymi się tam przedmiotami w stronę mężczyzn.

Policja zatrzymała jedną z kobiet

Okazuje się, że zaatakowani mężczyźni byli pracownikami jednego z lokali w Poznaniu. – Po sygnale, który dostali policjanci, pojechali na miejsce, jednak tych dwóch agresywnych kobiet już tam nie było. Od tego momentu funkcjonariusze z jednostki ze Starego Miasta zainteresowali się tą sprawą. Niedługo potem pojawiło się nagranie wideo, które pokazywało przebieg tego całego incydentu. To pozwoliło zidentyfikować te dwie kobiety – poinformował Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

W piątek policja zatrzymała pierwszą z kobiet. Druga uczestniczka zdarzenia jest już zidentyfikowana i wkrótce zostanie zatrzymana. jej zatrzymanie jest tylko kwestią czasu – Jej zatrzymanie jest kwestią czasu – zapewnia rzecznik.

Policja jest w kontakcie z prokuratorem z Prokuratury Poznań Stare Miasto, który jest wyznaczony do oceny spraw związanych z nawoływaniem do nienawiści, z przestępstwami popełnianymi ze względu na narodowość pokrzywdzonych. – W uzgodnieniu z prokuratorem będziemy albo przedstawiać tym kobietom zarzuty, albo też doprowadzać je do prokuratury na przesłuchania – dodał Borowiak.

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