Dwie kobiety zaatakowały grupę cudzoziemców. Stanowski: Pani wyp***dala na Ukrainę

Do bójki doszło w nocy z 12 na 13 sierpnia przed jednym z lokali w Poznaniu. Na filmie widać, jak dwie kobiety wdają się w awanturę z grupą mężczyzn, którzy prawdopodobnie pochodzą z Ukrainy. W trakcie wymiany zdań jedna z kobiet pluje w kierunku jednego z mężczyzn, a ten reaguje w podobny sposób. Następnie kobieta przewraca na niego parasol ogrodowy i uderza innego uczestnika zajścia.

Policja zajmuje się sprawą

Po pewnym czasie dołącza do niej koleżanka. Między uczestnikami dochodzi do szarpaniny, a jedna z kobiet zaczyna niszczyć ogródek należący do lokalu, rzucając znajdującymi się tam przedmiotami w stronę mężczyzn.

Incydentem zajmuje się Komisariat Policji Poznań-Stare Miasto. Rzecznik poznańskiej policji przekazała, że funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu ustalenie tożsamości wszystkich uczestników oraz dokładnego przebiegu zdarzenia. Policja jest w kontakcie z managerem lokalu, przed którym doszło do awantury. Mężczyzna ma stawić się w komisariacie i oficjalnie zgłosić sprawę.

Ostry komentarz Stanowskiego

Sprawa wywołała spore poruszenie w sieci. W mediach społecznościowych sprawę komentują internauci, głos zabrał m.in. szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski, który zamieścił wulgarny wpis.

"Mam taki wniosek obywatelski: pani wyp***dala na Ukrainę, pan zostaje u nas" – napisał dziennikarz.

Deportacje z Polski mocno w górę

Tymczasem liczba cudzoziemców deportowanych z Polski gwałtownie rośnie. Rok 2026 może być pod tym względem rekordowy. Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do których dotarła Interia, wynika, że tylko w pierwszej połowie 2026 roku zrealizowano 6 tys. decyzji o powrocie. To niemal 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najliczniejszą grupę wśród deportowanych stanowią obywatele Ukrainy.

Skala wzrostu jest szczególnie widoczna, gdy porówna się dane z ostatnich kilku lat. W 2023 roku z Polski deportowano 3 tys. cudzoziemców. W 2025 roku było ich już 10 tys. W pierwszym półroczu ubiegłego roku wydalono 4,6 tys. osób, natomiast w pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku – już 6 tys.

– Najliczniejszą grupę wśród deportowanych stanowią Ukraińcy, co wynika po prostu z faktu, że jest ich w Polsce najwięcej – powiedział Interii wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

Obywatele Ukrainy uciekający przed wojną korzystają w Polsce z ochrony tymczasowej. Jak zaznacza jednak wiceszef MSWiA, nie chroni ona przed wydaleniem w przypadku przestępczości.

– W przypadku kwestii dotyczących przestępczości status ten nie ma żadnego znaczenia – podkreślił Duszczyk. Poza Ukraińcami procedury powrotowe najczęściej obejmowały obywateli Gruzji, Białorusi, Mołdawii i Kolumbii.

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