Eurostat publikuje raport: Ukraińcy opuszczają Polskę

Ukraińcy stanowią aż 98,5 proc. wszystkich osób objętych ochroną tymczasową w Unii Europejskiej. Tylko w czerwcu o przyznanie takiego statusu wystąpiło ponad 24 tys. obywateli Ukrainy.

Ukraińcy uciekający przed wojną najczęściej wybierali Niemcy. Około 1,29 mln uchodźców trafiło właśnie do naszego sąsiada. Kolejne miejsca w zestawienie zajmuje Polska. Do naszego kraju trafiło około 961 tys. Ukraińców. Trzecim najpopularniejszym krajem są Czechy, gdzie przebywa ich około 381 tys.

Jednocześnie z danych Eurostatu wynika, że coraz więcej Ukraińców decyduje się na wyjazd z Polski. W czerwcu nasz kraj opuściło 6335 obywateli Ukrainy. Emigrację uchodźców odnotowały również Belgia oraz Irlandia, ale ich odpływ był drastycznie mniejszy — wyjechało tam odpowiednio jedynie 35 i 15 osób.

Dokąd najczęściej przenoszą się Ukraińcy? Największy przyrost osób korzystających z ochrony tymczasowej odnotowano we Włoszech, gdzie ich liczba zwiększyła się o 4115. W Czechach wzrosła o 3835, a w Niemczech o 2960 osób.

Pod względem liczby Ukraińców przypadających na 1000 mieszkańców najwyższy wskaźnik występuje obecnie w Czechach — 35,8 osoby. Na Słowacji jest to 27,2, natomiast na Cyprze 26,8.

Deportacje z Polski mocno w górę

Liczba cudzoziemców deportowanych z Polski gwałtownie rośnie. Rok 2026 może być pod tym względem rekordowy. Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do których dotarła Interia, wynika, że tylko w pierwszej połowie 2026 roku zrealizowano 6 tys. decyzji o powrocie. To niemal 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najliczniejszą grupę wśród deportowanych stanowią obywatele Ukrainy.

Skala wzrostu jest szczególnie widoczna, gdy porówna się dane z ostatnich kilku lat. W 2023 roku z Polski deportowano 3 tys. cudzoziemców. W 2025 roku było ich już 10 tys. W pierwszym półroczu ubiegłego roku wydalono 4,6 tys. osób, natomiast w pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku – już 6 tys.

– Najliczniejszą grupę wśród deportowanych stanowią Ukraińcy, co wynika po prostu z faktu, że jest ich w Polsce najwięcej – powiedział Interii wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

Obywatele Ukrainy uciekający przed wojną korzystają w Polsce z ochrony tymczasowej. Jak zaznacza jednak wiceszef MSWiA, nie chroni ona przed wydaleniem w przypadku przestępczości.

– W przypadku kwestii dotyczących przestępczości status ten nie ma żadnego znaczenia – podkreślił Duszczyk. Poza Ukraińcami procedury powrotowe najczęściej obejmowały obywateli Gruzji, Białorusi, Mołdawii i Kolumbii.

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