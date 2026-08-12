Setki dronów nad obiektami Bundeswehry. Niemcy alarmują o zagrożeniu

Jak informuje Bundeswehra, liczba takich zdarzeń wyraźnie wzrosła po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę i nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Wojskowi zwracają uwagę, że drony są tylko jednym z elementów zagrożeń hybrydowych, z którymi mierzą się Niemcy.

O skali problemu poinformował rzecznik Operacyjnego Dowództwa Bundeswehry w rozmowie z gazetami należącymi do sieci RND. Z jego relacji wynika, że od lutego 2022 roku znacznie częściej zgłaszane są obserwacje bezzałogowców w pobliżu obiektów wojskowych.

– Łącznie w ciągu ostatnich lat zgłoszono kilkaset przypadków domniemanych przelotów dronów nad obiektami Bundeswehry – przekazał rzecznik.

W większości przypadków obserwowano pojedyncze maszyny. Zdarzały się jednak również sytuacje, w których zgłaszano obecność całych rojów dronów. Bundeswehra nie ujawnia szczegółów poszczególnych incydentów ani informacji dotyczących ich potencjalnych sprawców. Przedstawiciel armii zaznaczył jednocześnie, że Niemcy każdego dnia są narażone na różne formy działań hybrydowych. Wymienił wśród nich dezinformację i rozpowszechnianie fałszywych informacji, cyberataki, szpiegostwo oraz przypadki sabotażu.

Dron z materiałami wybuchowymi na lotnisku

Szczególne zaniepokojenie wywołał niedawny incydent na lotnisku Lipsk/Halle. Zlokalizowano tam drona wyposażonego w ładunek wybuchowy.

Według doniesień medialnych opartych na analizie nagrań urządzenie miało celowo skierować się w stronę znajdującego się na lotnisku ukraińskiego samolotu transportowego. Dron uderzył w skrzydło maszyny. To szczególnie niebezpieczne miejsce, ponieważ właśnie w tej części samolotu znajduje się również zbiornik paliwa.

Bezzałogowiec był wyposażony w materiały wybuchowe, jednak nie doszło do ich detonacji. Przyczyna nie jest na razie znana.

Incydent w Lipsku nabiera szczególnego znaczenia w kontekście danych przedstawionych przez Bundeswehrę. Setki obserwacji dronów w pobliżu wojskowej infrastruktury oraz wzrost liczby zgłoszeń po rosyjskiej agresji na Ukrainę pokazują, że bezzałogowce stały się kolejnym poważnym wyzwaniem dla niemieckiego systemu bezpieczeństwa.