Ukrainiec zatrzymany. Obnażał się w pobliżu przedszkola

8 sierpnia policja w Chrzanowie dostała nietypowe zgłoszenie dotyczące mężczyzny obnażającego się na balkonie jednego z bloków mieszkalnych w pobliżu przedszkola. Świadkiem zdarzenia była kobieta, którą zaniepokoił ten widok.

Był poszukiwany przez Interpol

Wysłani na miejsce policjanci ustalili, w którym mieszkaniu może przebywać Ukrainiec i wylegitymowali go. "Sprawdzenie jego danych w policyjnych systemach informacyjnych wykazało, że jest on osobą poszukiwaną międzynarodowo na podstawie Czerwonej Noty Interpolu. Mężczyzna był poszukiwany przez ukraińskie organy ścigania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym oraz przestępstw przeciwko dzieciom" – poinformowała w komunikacie policja.

Ukrainiec został zatrzymany. Policjanci sporządzili dokumentację i powiadomili właściwe komórki policji zajmujące się międzynarodową współpracą oraz przedstawicielstwo dyplomatyczne. "Dalsze czynności wobec zatrzymanego będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi osób poszukiwanych przez zagraniczne organy ścigania" – przekazano.

Ukrainiec rzucił się na Polaka z nożem

Tego samego dnia 37-letni Ukrainiec zaatakował w Lubsku nożem 46-letniego Polaka. Ukraińcowi postawiono zarzut spowodowania obrażeń ciała oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Motyw jego działania na razie nie jest mediom znany.

Z ustaleń policji wynika, że w jednym z mieszkań obywatel Ukrainy ugodził nożem w okolicę szyi znanego mu mężczyznę, a następnie uciekł z mieszkania.

Poszkodowany w Lubsku miał sporo szczęścia

Ofiara – 46-letni Polak trafił do szpitala. Lekarze przekazali, że miał sporo szczęścia, ponieważ rana jest w takim miejscu, że skończyło się na średnim uszczerbku na zdrowiu.

Po otrzymaniu informacji o napaści policjanci z Komisariatu Policji w Lubsku oraz żarskiego wydziału kryminalnego ruszyli do poszukiwania podejrzewanego. Po kilku godzinach akcji Ukrainiec został zatrzymany niedaleko miejsca, w którym doszło do przestępstwa.

– Po przedstawieniu zarzutu na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obywatela Ukrainy tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące – poinformowała mł. asp. Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Pobił metalową rurą kobietę

To kolejne tego typu zdarzenie. Kilka dni temu w Janówku Pierwszym 44-letni Ukrainiec pobił metalową rurą kobietę i mężczyznę. Poszkodowani stracili przytomność i wymagali profesjonalnej pomocy medycznej.

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