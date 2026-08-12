Ukrainiec zatrzymany. Obnażał się w pobliżu przedszkola

8 sierpnia policja w Chrzanowie dostała nietypowe zgłoszenie dotyczące mężczyzny obnażającego się na balkonie jednego z bloków mieszkalnych w pobliżu przedszkola. Świadkiem zdarzenia była kobieta, którą zaniepokoił ten widok.
Był poszukiwany przez Interpol
Wysłani na miejsce policjanci ustalili, w którym mieszkaniu może przebywać Ukrainiec i wylegitymowali go. "Sprawdzenie jego danych w policyjnych systemach informacyjnych wykazało, że jest on osobą poszukiwaną międzynarodowo na podstawie Czerwonej Noty Interpolu. Mężczyzna był poszukiwany przez ukraińskie organy ścigania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym oraz przestępstw przeciwko dzieciom" – poinformowała w komunikacie policja.
Ukrainiec został zatrzymany. Policjanci sporządzili dokumentację i powiadomili właściwe komórki policji zajmujące się międzynarodową współpracą oraz przedstawicielstwo dyplomatyczne. "Dalsze czynności wobec zatrzymanego będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi osób poszukiwanych przez zagraniczne organy ścigania" – przekazano.
Ukrainiec rzucił się na Polaka z nożem
Tego samego dnia 37-letni Ukrainiec zaatakował w Lubsku nożem 46-letniego Polaka. Ukraińcowi postawiono zarzut spowodowania obrażeń ciała oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Motyw jego działania na razie nie jest mediom znany.
Z ustaleń policji wynika, że w jednym z mieszkań obywatel Ukrainy ugodził nożem w okolicę szyi znanego mu mężczyznę, a następnie uciekł z mieszkania.
Poszkodowany w Lubsku miał sporo szczęścia
Ofiara – 46-letni Polak trafił do szpitala. Lekarze przekazali, że miał sporo szczęścia, ponieważ rana jest w takim miejscu, że skończyło się na średnim uszczerbku na zdrowiu.
Po otrzymaniu informacji o napaści policjanci z Komisariatu Policji w Lubsku oraz żarskiego wydziału kryminalnego ruszyli do poszukiwania podejrzewanego. Po kilku godzinach akcji Ukrainiec został zatrzymany niedaleko miejsca, w którym doszło do przestępstwa.
– Po przedstawieniu zarzutu na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obywatela Ukrainy tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące – poinformowała mł. asp. Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.
Pobił metalową rurą kobietę
To kolejne tego typu zdarzenie. Kilka dni temu w Janówku Pierwszym 44-letni Ukrainiec pobił metalową rurą kobietę i mężczyznę. Poszkodowani stracili przytomność i wymagali profesjonalnej pomocy medycznej.
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