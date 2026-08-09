Dopłaty do emerytur dla Ukraińców w Polsce. Bosak mówi, co trzeba zmienić

W programie "Śniadania Rymanowskiego pojawił się wątek dopłacania przez państwo polskie z kieszeni podatników do emerytur obywateli Ukrainy.

Na antenie Polsat News gościli w niedzielę: Anita Kucharska-Dziedzic (Nowa Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Katarzyna Lubnauer (Koalicja Obywatelska), Radosław Fogiel (Prawo i Sprawiedliwość) Piotr Zgorzelski (Polskie Stronnictwo Ludowe) i Jakub Banaszek (doradca prezydenta RP, prezydent Chełma)

Dopłaty do emerytur dla Ukraińców w Polsce

Posłowie Konfederacji wielokrotnie alarmowali w sprawie zawartej w maju 2012 roku przez rząd Donalda Tuska bardzo niekorzystnej dla Polski umowy na podstawie której polscy podatnicy będą dopłacać z do emerytur Ukraińców. (Emerytury w Polsce są dużo wyższe niż u naszych sąsiadów).

W 2024 roku odpowiedzi na interwencję posła Grzegorza Płaczka fakt ten potwierdził ZUS. Polska instytucja wyrównuje minimalne emerytury obywateli Ukrainy pracujących w Polsce, by ich świadczenia osiągały polski poziom gwarantowany prawem.

Bosak: Powinni dostawać za tyle, ile wypracowali

W procederze tym problemu nie widzi poseł Kucharska-Dziedzic. Z jej stanowiskiem nie zgodził się natomiast w "Śniadaniu Rymanowskiego" poseł Bosak, który po raz kolejny podkreślił, że Polska musi natychmiast zmienić przepisy w tym zakresie.

– Jestem zwolennikiem sumowania składek wypracowanych. To, co kto wypracował tutaj, powinien dostać. Na tym polega uczciwość – powiedział prezes Ruchu Narodowego, przypominając, że jest to umowa szczególna. – Zarzut wobec tej umowy polega na tym, nie tylko, że sumujemy, ale jeżeli ktoś miałby otrzymać emeryturę niższą niż nasza minimalna, państwo polskie dopłaca całą różnicę i wchodzi się w ten przywilej nawet po zapłaceniu składki za jeden miesiąc – przypomniał Bosak.

– Jest to absurdalne, szkodliwe – powiedział, dodając, że żadne inne państwo w Unii Europejskiej nie zawarło tak niekorzystnej dla siebie umowy, jak rząd Donalda Tuska, nie wypowiedzianej później przez rząd PiS.

Jak naprawić problem? Ważne nagranie Mentzena

Inny z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen dokładnie wyjaśnił i proponował wcześniej, jak wyjść ze stworzonego przez polski rząd problemu.

przede wszystkim emerytury powinny być wypłacane Ukraińcom proporcjonalnie do ich czasu pracy w Polsce. Jeśli ktoś pracował np. jeden dzień, to nabywa prawo do emerytury w wysokości za jeden dzień pracy, a nie minimalną emeryturę.

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