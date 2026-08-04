Rząd pracuje nad zmianami w podatkach. Minister potwierdza

Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, potwierdził w RMF FM, że rząd pracuje nad zmianami w podatkach.

Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony?

– Faktycznie, potwierdzam, pracujemy w Ministerstwie Finansów w tej chwili nad projektem ustawy budżetowej na rok 2027 i co za tym idzie nad propozycjami zmian w systemie podatkowym – powiedział.

Ocenił, że "dzięki rosnącym wynagrodzeniom rzeczywiście wielu Polaków wpada w drugi próg podatkowy (…) w tej chwili około 11 proc. podatników rozliczających się na skali podatkowej wpada w tzw. drugi próg podatkowy".

– Pracujemy nad tym, aby było to możliwe jeszcze w tej kadencji, natomiast czy to na pewno stanie się faktem, to najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące pokażą – powiedział.

Dodał, że "nie z uwagi na politykę, ale z uwagi na rachunek ekonomiczny, bardzo bym chciał, aby w przyszłym roku doszło do zmian w progach podatkowych".

Podatek katastralny

Pytany o podatek katastralny, Andrzej Domański przyznał, że "na razie w Polsce nie mamy żadnego podatku katastralnego, to jest projekt poselski, myślę, że Lewica dobrze wie, że w rządzie ten projekt nie uzyskałby poparcia, w szczególności pomysł opodatkowania pierwszego mieszkania podatkiem katastralnym".

– Taki projekt poparcia rządu na pewno by nie miał – dodał.

Kwota wolna od podatku. KO obiecywała znaczne podniesienie

W "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów" Koalicji Obywatelskiej, znalazła się obietnica podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. "Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów" – głosi obietnica.

Czarnek proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego

Jedną z propozycji kandydata PiS na premiera, Przemysława Czarnka, jest podniesienie drugiego progu podatkowego z poziomu 120 tys. do 180 tys. zł rocznie, zaś przy wspólnym rozliczeniu małżonków – żony i męża – od 360 tys. zł rocznie.

– To rozwiązanie weszłoby w życie z 1 stycznia 2028 roku – zadeklarował Przemysław Czarnek.