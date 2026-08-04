Koalicja KO-Konfederacja? Wipler: Dla niektórych to wymarzony scenariusz

Przemysław Wipler komentował na antenie Polsatu News obecną sytuację polityczną na prawicy. Polityk, który w przeszłości sam należał do Prawa i Sprawiedliwości, ocenił opuszczenie tej partii przez Mateusza Morawieckiego. Wipler uważa, że po "zaskakująco mocnym starcie" były premier "popełnił w ostatnich dniach kilka fundamentalnych błędów dla prawicowych wyborców". Jednym z nich było stwierdzenie, że jednym z powodów spadku poparcia dla PiS był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej, a nie błędne decyzje rządu.

– Mateusz Morawiecki popełnił bardzo fundamentalne błędy, które zbudowały Konfederację, ale jednocześnie myślę, że był najbardziej pracowitym po '89 roku premierem Rzeczpospolitej. Z całą pewnością dla naszego elektoratu jest nieakceptowalny w stanowisku premiera. Mam wrażenie z niektórych rozmów z nim, że jeszcze nie do końca do niego to dotarło – powiedział.

Koalicja KO-Konfederacja?

Polityk został również zapytany o to, czy możliwe jest stworzenie koalicji KO-Konfederacja. Jak stwierdził, istnieje w Polsce grupa przedsiębiorców, którzy życzyliby sobie takiego rozwiązania.

– Są przedstawiciele całkiem poważnego biznesu, którzy mówią, że to jest dla nich wymarzony scenariusz w sytuacji, w której niestrawne są dla nich pomysły gospodarcze zwłaszcza lewicy – powiedział.

Jednocześnie Wipler zaznaczył, że z każdym tygodniem rządów Donalda Tuska taki scenariusz wydaje się coraz mniej prawdopodobny.

– Z każdym tygodniem, dniem, godziną obecnych rządów jest to mniej prawdopodobne, ponieważ nasz elektorat rozerwałby, tak jak był bardzo antypisowski po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, tak z każdym dniem rządów Donalda Tuska, my badamy nasz elektorat, rozmawiamy z naszymi wyborcami, oni mówią: okej, już ten PiS jest mniej groźny [...] ale na poziomie Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk uosabia bardzo wiele wad – wyjaśnił.

Czytaj też:

Kulisy rozłamu w PiS. "Okazało się, że mamy do czynienia z partią w partii" Czytaj też:

"Nasze drzwi są szeroko zamknięte". Stanowcza odpowiedź Wiplera