Kotula odnalazła "Piętę Achillesową" rządu Tuska

W nowym sondażu SW Research dla portalu zero.pl ankietowanych zapytano, czy są zadowoleni z rządów Donalda Tuska. 33,6 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, a 49,4 przecząco. 17 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie ocenić działań rządu obecnej koalicji.

Rząd Tuska pozytywnie ocenia 14 proc. Polaków w wieku 25-34 lata

Najbardziej krytyczni wobec rządu Tuska, okazali się respondenci w wieku 25–34 lata. Jedynie 14,2 proc. z nich pozytywnie ocenia działania władzy, podczas gdy ponad 53 proc. wyraża opinię negatywną. Niemal jedna trzecia przedstawicieli tej grupy nie ma jednoznacznego zdania. Równie sceptyczni są badani w wieku 35–49 lat. Odsetek ocen negatywnych w tej grupie wiekowej przekracza 57 proc. Bardziej wyrównane opinie na temat działań rządu KO, Lewicy, PSL i Polski 2050, występują wśród osób po 50. roku życia. W tej grupie zarówno pozytywne, jak i negatywne oceny osiągnęły po 43,2 proc.

Kotula: Nasza Pięta Achillesowa to komunikacja

Tego samego dnia minister z ramienia Lewicy opublikowała wpis, w którym oceniła, że koalicja znajduje się w komunikacyjnej defensywie i jeśli tego nie zmieni, to musi zmienić strategię komunikacyjną.

"Słaba komunikacja tego/naszego rządu to nasza Pięta Achillesowa. Rzecznik rządu jest de facto rzecznikiem premiera. I ok. Ale idę o zakład że większość parlamentarzystów i połowa ministrów nie jest w stanie wymienić wspominanych przez ministra Macieja Berka dobrych i ważnych zmian, które wprowadził ten rząd. Żadne (potrzebne a i owszem) raporty ani priorytety rządu tego nie zmienią. Pozwoliliśmy zepchnąć się do defensywy, zamiast ofensywy komunikacyjnej. Jeśli chcemy wygrać wybory w 2027, komunikacją i strategia to jest coś co koniecznie musimy zmienić. Najpóźniej jesienią. Dobrych wakacji!" – czytamy na profilu Kotuli w social mediach.

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