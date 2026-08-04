Fatalne wieści dla Tuska. Są wyniki nowego sondażu

W nowym sondażu SW Research dla portalu zero.pl Polaków zapytano: "Czy jesteś zadowolony/a z rządów Donalda Tuska?".

Niemal połowa Polaków niezadowolona z rządu. Są wyniki nowego sondażu

Niemal połowa ankietowanych – 49,4 proc. respondentów – odpowiedziało, że nie są zadowoleni z rządów premiera Donalda Tuska.

Przeciwnego zdania jest 33,6 proc. badanych.

17 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie ocenić działań rządu Donalda Tuska.

Odsetek osób krytycznie nastawionych do obecnego rządu jest o niemal 16 pkt proc. wyższy niż liczba respondentów deklarujących zadowolenie.

Okazuje się, że zgodnie z wynikami sondażu, po wyłączeniu osób niezdecydowanych przewaga ocen negatywnych staje się jeszcze bardziej wyraźna – blisko 60 proc. Polaków mających wyrobioną opinię ocenia rząd źle, podczas gdy około 40 proc. wyraża ocenę pozytywną.

Młodzi wyborcy najbardziej krytyczni co do działań rządu

Najbardziej krytyczni wobec rządu premiera Donalda Tuska, okazali się respondenci w wieku 25–34 lata. Jedynie 14,2 proc. z nich pozytywnie ocenia działania władzy, podczas gdy ponad 53 proc. wyraża opinię negatywną. Niemal jedna trzecia przedstawicieli tej grupy nie ma jednoznacznego zdania.

Równie sceptyczni są badani w wieku 35–49 lat. Odsetek ocen negatywnych w tej grupie wiekowej przekracza 57 proc.

Bardziej wyrównane opinie na temat działań rządu KO, Lewicy, PSL i Polski 2050, występują wśród osób po 50. roku życia. W tej grupie zarówno pozytywne, jak i negatywne oceny osiągnęły po 43,2 proc.

Badanie zostało zrealizowane 28-29 lipca 2026 roku przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 806 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

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