"Pomawia i kłamie". Poseł PiS: Morawiecki jest człowiekiem wyjątkowo miałkim

Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski odniósł się do fragmentu wtorkowego wywiadu Mateusza Morawieckiego dla Bogdana Rymanowskiego na jego kanale YouTube. Rzecz dotyczyła stosunku PiS do aborcji za jego rządów i rzekomego konfliktu w partii na tym tle.

Morawiecki: Trzeba było trzymać się kompromisu aborcyjnego

– [...] Piątka dla zwierząt była triggerem, katalizatorem, który spowodował, że grupa tzw. konserwatystów u nas rzuciła się panu prezesowi do gardła i błagała o wszystko, razem z Solidarną Polską wówczas, żeby zrobił wszystko, aby przykryć teraz te pierwsze spadki sondażowe i żeby wymusić wyrok w sprawach aborcyjnych – opowiadał Morawiecki na Rymanowski Live.

– Ja jako przeciwnik aborcji byłem wtedy zdania, że ta zmiana doprowadzi do katastrofy w tym sensie, że nastąpi tąpniecie sondażowe. I niestety miałem rację, bo trzeba było się trzymać tego kompromisu [aborcyjnego – red.] – stwierdził były premier.

Morawiecki opowiadał, że ostrzegał Jarosława Kaczyńskiego i – jak twierdzi – prezes PiS to potwierdza w bardzo wielu miejscach. Myślę, że jest na tyle uczciwy, że gdyby tutaj siedział na moim miejscu, to powiedziałby panu, że przestrzegałem go wielokrotnie: nie ruszaj tego. On po fakcie już wiele razy przyznawał mi rację, że trzeba było pozostać przy kompromisie – starał się przekonywać lider Rozwoju Plus.

Wróblewski: Kłamie i pomawia innych

Wróblewski przedstawił zupełnie inną wersję przebiegu wydarzeń, zaznaczając, że "Mateusz Morawiecki także w tej sprawie kłamie i pomawia innych. Dezinformuje a siebie wybiela. Nikt nikomu nie rzucał się do gardła. Nikt na nikim nie wymuszał niczego".

Jak relacjonuje poseł, w grudniu 2019 Ryszard Terlecki w imieniu władz PiS poprosił parlamentarzystów ugrupowania o ponowne skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. "Nie było entuzjazmu" – nadmienia.

Poseł PiS: Morawiecki jest człowiekiem wyjątkowo miałkim

Jak dodaje, o przygotowaniu wyroku było słychać od czerwca 2020 roku. "Obrona życia stała się po wyborach 2023 usprawiedliwieniem błędów i grzechów samego Morawieckiego i jego współpracowników. Ochrona życia, ciemni katolicy i Kościół stali się kozłem ofiarnym. Konsekwencja był pomysł na budowę globalistycznej «prawicy» już bez wartości, ale z katolikami którzy jak nieświadoma masa mieli nadal głosować. Nie udało się w PiS, to powstał Rozwój Plus" – czytamy we wpisie Wróblewskiego.

"Nie za ochronę życia przepraszał Nawrocki u Mentzena. Morawiecki jest człowiekiem wyjątkowo miałkim. Mąż stanu bierze odpowiedzialność za błędy swojego rządu, a nie stosuje sztuczki żeby zrzucać odpowiedzialność na innych" – dodał Wróblewski. Jego zdaniem Morawiecki "za trzykrotne złamanie Konstytucji w sprawach ochrony życia mógłby stanąć przed Trybunałem Stanu, podobnie w sprawach suwerenności" – podsumował Wróblewski, załączając link do swojej obszerniejszej wypowiedzi na ten temat.

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