Były dziennikarz TVN24 znalazł pracę w ministerstwie. Wygrał konkurs

Jak podał branżowy serwis Wirtualnemedia.pl, Maciej Cnota, były dziennikarz m.in. TVN24, pracuje od niedawna w Ministerstwie Obrony Narodowej. W czerwcu wygrał konkurs na naczelnika wydziału monitorowania mediów.

Na stronie resortu czytamy, że osoba na tym stanowisku m.in.: nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie systemu powiadamiania kierownictwa MON o pojawiających się medialnych sytuacjach kryzysowych; nadzoruje prowadzenie analiz potrzeb szkoleniowych, planowanie, organizację i ewaluację szkoleń służby prasowej resortu w zakresie komunikacji społecznej i kontaktów z mediami oraz nadzoruje proces przygotowywania materiałów analitycznych dotyczących sytuacji medialnej.

Wydział podlega Departamentowi Komunikacji i Promocji MON, którym kieruje dyrektor Magdalena Skorupka-Kaczmarek.

Kim jest Maciej Cnota?

Maciej Cnota był przez lata reporterem TVN i TVN24. Relacjonował m.in. wojnę na Ukrainie, wojnę w Syrii, igrzyska olimpijskie w Korei Południowej oraz konflikt w Strefie Gazy. Wcześniej pracował m.in. w "Dzienniku". Pisał również dla "Newsweeka". Pracuje także jako wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim.

Prywatnie Cnota jest ojcem dziecka Aleksandry Gajewskiej, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz poseł Koalicji Obywatelskiej.

Nie jest to jedyny dziennikarz, który w ostatnim czasie przeszedł z mediów do instytucji państwowej. W styczniu portal Wirtualnemedia.pl poinformował, że Karolina Wasilewska została dyrektorem departamentu komunikacji i promocji w Ministerstwie Obrony Narodowej. Przeszła tam z resortu sprawiedliwości, gdzie pełniła funkcję rzecznika prasowego. Wcześniej pracowała w TVN24. Z telewizji odeszła w grudniu 2023 r. Z kolei wiceministrem kultury jest Maciej Wróbel, były reporter programów informacyjnych TVP1 i TVP Info, a także wydawca i szef redakcji "Informacji" w TVP3 Olsztyn.

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