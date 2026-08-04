Ważny termin dla użytkowników mObywatela. Brak reakcji będzie oznaczał kłopoty

Resort wskazuje, że każdy użytkownik aplikacji, który chce dalej bezproblemowo z niej korzystać powinien do 5 sierpnia zalogować się na swój profil. To pozwoli szybko i automatycznie zaktualizować certyfikaty wszystkich przypisanych do profilu dokumentów. Wszyscy, którzy nie wykonają tej czynności do środy będą musieli przejść przez dodatkowe procedury. W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej konieczne będzie potwierdzenie tożsamości za pomocą e-dowodu, profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej.

Coraz więcej funkcjonalności w aplikacji

Przypomnijmy, że o niedawna mObywatel umożliwia wyrażenie zgody na paszport dla dziecka przez drugiego rodzica lub opiekuna. Wszystko to z telefonu, bez wydruków i wizyty w urzędzie.

Nowe usługi są dostępne dla użytkowników, którzy potwierdzili swoją tożsamość dowolnym dokumentem, jak mDowód, Dokument ochrony czasowej lub Legitymacja studencka. Wymagane jest także posiadanie aktywnego profilu zaufanego i skrzynki do e-Doręczeń.

W mObywatelu można nie tylko złożyć wniosek o paszport, ale też sprawdzić, czy dokument paszportowy jest gotowy do odbioru. Użytkownik zrobi to w usłudze Odbiór paszportu, wpisując numer wniosku.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun lub kurator dziecka. W przypadku rodzica aplikacja pobiera dane z rejestru PESEL i wyświetla listę dzieci użytkownika automatycznie. Należy na tym etapie wskazać, którego dziecka dotyczy wniosek. W przypadku opiekuna lub kuratora w usłudze pojawia się miejsce na załączniki, które dokumentują prawo do opieki nad dzieckiem.

W rządowej aplikacji można też dodać gotowe zdjęcie paszportowe lub samodzielnie wykonać fotografię. Paszport dla dziecka – zgoda drugiego rodzica w mObywatelu.

Czytaj też:

Kłopoty z alertem RCB. Mentzen uderza w MSWiA Czytaj też:

Najpierw brak wiadomości, potem awaria. Kolejna kompromitacja rządu z alertami RCB