Kierwiński zapewnia: Będą zmiany w systemie ostrzegania Polaków

Incydent z rosyjską rakietą sprowokował pytania o gotowość Polski do reagowania na tego typu zagrożenia. Wielu ekspertów wskazuje, że system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniu jest nieskuteczny i archaiczny. W trakcie przelotu rakiety nad terytorium naszego kraju zawyły syreny ostrzegawcze, ale nie nie został wysłany alert RCB. Minister spraw wewnętrznych i administracji przekonuje jednak, że procedury zadziałały.

– Tak, [mieszkańcy – przyp. red.] zostali skutecznie zaalarmowani, natomiast każda tego typu sytuacja to jest też pretekst, które każe weryfikować procedury i te procedury od pierwszych dni rządu pana premiera Donalda Tuska weryfikujemy, żeby reagować optymalnie – powiedział Marcin Kierwiński.

Szef MSWiA zapewnił, że w przypadku kolejnego tego typu zdarzenia, po odwołaniu sygnału alarmowego z syren Polacy będą otrzymywali także alerty sms-owe. W ciągu kilku tygodni ma również zostać uruchomiona specjalna aplikacja, która będzie tego typu kwestie regulować.

– Nie wiem, czy to będzie w mObywatelu, bardzo możliwe. Dlaczego nie wiem, czy to będzie w mObywatelu? Dlatego, że cały czas zastanawiamy się, mObywatel to jest ok. 14 milionów użytkowników, na pewno z tej bazy skorzystamy, ale czy nie będziemy musieli jeszcze tworzyć nakładki dla tych, którzy w mObywatelu nie są zalogowani. To są rzeczy, nad którymi od wielu tygodni pracujemy [...]. Ja bym chciał, żeby to zostało uruchomione w ciągu kilku najbliższych miesięcy – powiedział.

Kierwiński uderza w PiS

Polityk Koalicji Obywatelskiej odniósł się także do krytyki, jaka spadła na rząd ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Kierwiński stwierdził, że przez 8 lat swoich rządów PiS nie inwestowało w obronę cywilną.

– Proszę pytać polityków PiS-u, dlaczego przez 8 lat rozwalili OLiOC, nie inwestowali w OLiOC, chcieli zlikwidować RCB, a teraz mają świetne rozwiązania na wszystko. Znaczy, oni odpowiadają za wieloletnie zaniechania w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej, więc są ostatnimi ludźmi, którzy mogą jakiekolwiek wnioski stawiać w tym zakresie – powiedział.

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