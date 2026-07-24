Nawrocki i Tusk na jednej uroczystości. "Niezależnie od politycznych różnic"

W obchodach oprócz prezydenta i premiera wziął udział m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Nawrocki i Tusk na Święcie Policji

Podczas swojego przemówienia prezydent Karol Nawrocki podziękował funkcjonariuszom za ich służbę.

Podkreślił, że niezależnie od różnic politycznych w uroczystości uczestniczą najważniejsi przedstawiciele państwa. Przypomniał, że w tym roku przypada 107. rocznica powstania policji.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że obecne czasy sprawiają, że "bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo zewnętrzne przeplatają się między sobą", a funkcjonariuszom dochodzi coraz więcej nowych obowiązków.

Prezydent zacytował słowa Józefa Piłsudskiego: "Siła bez wolności i bez sprawiedliwości to tylko przemoc albo tyrania".

– Ale marszałek dodał jako praktyk polityki, że z kolei sama wolność i sprawiedliwość bez siły to gadulstwo i dzieciństwo – przypomniał Nawrocki. – I tak jest z Polską. Potrzebujemy silnych formacji mundurowych, silnej policji, ale takiej, która zawsze wie, że służy obywatelom, wolności i sprawiedliwości społecznej – stwierdził.

Tusk zapewnia funkcjonariuszy o wsparciu

Z kolei premier Donald Tusk zaapelował do wszystkich, którzy sprawują władzę, aby chronili polską policję przed atakami i przed hejtem.

– Jestem z was bardzo dumny, że znosicie ciężary swojej służby, a także te nowe okoliczności z takim honorem, z taką godnością osobistą i z taką cierpliwością – powiedział szef rządu, zwracając się do policjantów.

Donald Tusk ocenił, że "w zbyt wielu miejscach na świecie i także czasami w Polsce przemoc zyskuje polityczny mandat”, dlatego – jak podkreślił – jest dumny, że również w tych nowych okolicznościach funkcjonariusze potrafią działać "z cierpliwością, delikatnością, a kiedy trzeba – stanowczością" i nie boją się użyć siły.

Szef rządu zapewnił funkcjonariuszy o pełnym wsparciu rządu i swoim osobistym wsparciu.

– Zawsze wtedy, kiedy musicie podjąć kontrowersyjną decyzję, twardą decyzję, kiedy w obronie życia obywateli, swojego życia czasami musicie użyć nawet broni – będę zawsze z wami w takiej sytuacji. Będę zawsze bronił waszej godności i będę was zawsze bronił przed nieuzasadnionymi oskarżeniami – powiedział.

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