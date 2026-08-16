Tragiczna śmierć polskich pielgrzymów. Reaguje przewodniczący Episkopatu

– Z wielkim bólem przyjąłem wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym dwanaście osób poniosło śmierć, a wiele innych zostało poważnie rannych. Modlę się o życie wieczne dla tragicznie zmarłych ofiar wypadku oraz o powrót do zdrowia dla rannych – oświadczył abp Wojda.
– Modlitwą obejmuję również rodziny zmarłych i poszkodowanych w wyniku wypadku autokarowego. Proszę Boga o dar ukojenia ich bólu, a także o siłę i nadzieję, które pomogą im przetrwać te niezwykle trudne chwile – dodał.
– Niech dobry Bóg przyjmie zmarłych do swego Królestwa, a rannym i ich bliskim udzieli potrzebnych łask – zakończył przewodniczący KEP.
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje
12 osób zginęło, a co najmniej 47 zostało rannych w wypadku polskiego autokaru, do którego doszło na Węgrzech. Pojazdem podróżowali polscy pielgrzymi z Podkarpacia wracający z Bośni i Hercegowiny.
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdził, że wszyscy pasażerowie autokaru byli obywatelami Polski. Węgierski minister zdrowia Zsolt Hegedus poinformował, że 12 osób poniosło śmierć, jedna jest w stanie krytycznym, dziewięć w stanie ciężkim, a 37 doznało lekkich obrażeń.
Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali w Egerze i Miskolcu – przekazał Podkarpacki Urząd Wojewódzki.
Rząd wysyła na Węgry specjalny samolot. Zapadła decyzja
Premier Donald Tusk podjął decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Szef rządu poinformował po rozmowie z węgierskiem premierem, że Peter Magyar "przekazał rodzinom ofiar i całej Polsce kondolencje i zapewnił, że nadal będzie robił wszystko, aby pomóc wszystkim poszkodowanym w tej tragicznej chwili".
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w serwisie X, że samoloty przygotowują 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie i 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie. Jak dodał, jeśli zajdzie taka potrzeba, piloci będą gotowi do szybkiej pomocy rannym Polakom na Węgrzech.
"Wszelkie działania są uzależnione od decyzji sztabu kryzysowego, rodzin i lekarzy. Wojsko jest zawsze gotowe do pomocy" – podkreślił minister w mediach społecznościowych.
Prokuratura wszczyna śledztwo, ambasada uruchamia infolinię dla rodzin ofiar
Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła Prokuratura Okręgowa w Krośnie. Jak podano, po uzyskaniu odpowiednich zgód strony węgierskiej śledczy planują czynności na miejscu zdarzenia.
Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię +36 20 472 9502 dla bliskich ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. "Chwilami może być przeciążona" – dodał.
Aktualne informacje dla poszkodowanych i ich rodzin można również uzyskać pod numerami Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 17 867 12 38 oraz 17 867 18 64.
Rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka przekazała, że Podkarpacki Urząd Wojewódzki organizuje także pomoc psychologiczną dla poszkodowanych i ich rodzin.
Cztery lata temu, 6 sierpnia 2022 r. w Chorwacji, w wypadku autokaru wiozącego polskich pielgrzymów do Medjugorie zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne.
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