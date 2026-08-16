Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę wieczorem. Autokar wjechał do rowu na autostradzie M3. To główna arteria łącząca Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju.

"Dwanaście osób zginęło, a co najmniej dziesięć zostało poważnie rannych wczoraj wieczorem, gdy polski autokar wpadł do rowu na autostradzie M3. Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar! Jestem wdzięczny wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową" – przekazał premier Węgier Peter Magyar w komunikacie, cytowanym przez agencję prasową Reutera.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Pierwsze ustalenia policji

Węgierski portal hvg.hu doprecyzował, że do zdarzenia doszło pomiędzy miejscowościami Mezőkeresztes i Mezőnagymihály. W pojeździe znajdowało się 57 pasażerów i dwóch kierowców. Według wstępnych ustaleń policji, przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy.

"16 sierpnia około godziny 1:00 w nocy autokar z polskimi tablicami rejestracyjnymi poruszał się po autostradzie M3 na 139. kilometrze (...), po czym zjechał z prostego odcinka drogi do rowu i przewrócił się. Zgodnie z naszymi aktualnymi informacjami, prawdopodobnie kierowca zasnął za kierownicą" – podała policja.

O godz. 3:00 w nocy służby zarządzania kryzysowego poinformowały, że strażacy wyciągnęli 35 osób z autokaru, ale kilku pasażerów zostało uwięzionych pod pojazdem. Na miejsce wysłano cywilne dźwigi, aby przesunąć 24-tonowy pojazd. Do czasu ich przybycia strażacy z pomocą wyciągarki podnieśli tylną oś autokaru na tyle, aby wyciągnąć osoby znajdujące się pod spodem. Na miejsce zdarzenia wysłano z Polski autobus zastępczy.

Prezydent i szef MSZ reagują

"Potwierdzam zaistnienie tragicznego wypadku autokaru z polskimi turystami na Węgrzech. Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi. MSZ będzie podawał sprawdzone informacje" – zareagował na platformie X wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Z głębokim bólem przyjąłem tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło tak wielu naszych Rodaków. W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar" – oświadczył prezydent Karol Nawrocki.